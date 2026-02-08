“Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, la mejor película del año en los premios del Sindicato de Directores de Hollywood

“Una batalla tras otra”, del cineasta Paul Thomas Anderson, fue votada la mejor película del año por el Sindicato de Directores de Hollywood este sábado en Los Ángeles, consolidándose como la gran favorita para los Óscar.

La cinta, que sigue a un exrevolucionario quien intenta cuidar a su hija adolescente cuando el pasado regresa para pasar factura, conquistó el galardón considerado un termómetro sobre lo que puede ocurrir en los Premios de la Academia que cierran con broche de oro la temporada de premios de Hollywood.

“Es un honor tremendo recibir esto”, dijo el director al aceptar el prestigioso premio en la gala celebrada en Beverly Hills.

“Lo vamos a recibir con el amor con el que nos lo entregan y con el aprecio de todos nuestros camaradas en esta sala”, agregó.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la producción que dibuja un Estados Unidos atemporal en el que supremacistas blancos complotan tras bastidores, redadas migratorias barren comunidades y grupos revolucionarios se alzan en armas, también venció en enero en los Premios de la Crítica Cinematográfica y en los Globos de Oro.

“Una batalla tras otra” está en campaña por los Óscar como segunda colocada con 13 nominaciones, precedida por la vampiresca “Pecadores”, de Ryan Coogler, quien conquistó 16 nominaciones, un récord para los Premios de la Academia.

“Pecadores” también estaba nominada para los premios del Sindicato de Directores.

Anderson recibió la estatuilla de manos de Sean Baker, quien triunfó el año pasado con su oscura comedia “Anora”, también vencedora de los Óscar.