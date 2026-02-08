Excarcelan a Juan Pablo Guanipa en Venezuela tras ocho meses de prisión política

En horas de la tarde de este domingo, 8 de febrero de 2026, fue excarcelado en Caracas, Venezuela, el reconocido dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien permaneció privado de libertad por motivos políticos durante más de ocho meses.
La noticia fue confirmada inicialmente por su hijo, Ramón Guanipa, y posteriormente por el propio dirigente a través de un video difundido en sus redes sociales.
“Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido... Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela”, expresó el exvicepresidente de la Asamblea Nacional al momento de su liberación.