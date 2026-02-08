Excarcelan a Juan Pablo Guanipa en Venezuela tras ocho meses de prisión política

En horas de la tarde de este domingo, 8 de febrero de 2026, fue excarcelado en Caracas, Venezuela, el reconocido dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien permaneció privado de libertad por motivos políticos durante más de ocho meses. La noticia fue confirmada inicialmente por su hijo, Ramón Guanipa, y posteriormente por el propio dirigente a través de un video difundido en sus redes sociales. Lea también: El drama de una familia que denuncia torturas y estafa tras la detención de su hijo en Venezuela “Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido... Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela”, expresó el exvicepresidente de la Asamblea Nacional al momento de su liberación.

Guanipa fue detenido en la madrugada del 23 de mayo de 2025 en Caracas. En aquel momento, el régimen chavista, a través del ministro Diosdado Cabello, lo acusó de ser uno de los “jefes” de una supuesta red terrorista que planeaba sabotear comicios regionales y legislativos. Antes de su captura, el dirigente había permanecido en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras denunciar fraude electoral y participar en manifestaciones en defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia.