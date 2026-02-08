x

Excarcelan a Juan Pablo Guanipa en Venezuela tras ocho meses de prisión política

El líder opositor al régimen chavista y cercano a María Corina Machado llevaba alrededor de 8 meses detenido. La Nobel de Paz celebró su libertad.

    Juan Pablo Guanipa fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de promover un saboteo contra los comicios regionales y legislativos en Venezuela. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En horas de la tarde de este domingo, 8 de febrero de 2026, fue excarcelado en Caracas, Venezuela, el reconocido dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien permaneció privado de libertad por motivos políticos durante más de ocho meses.

La noticia fue confirmada inicialmente por su hijo, Ramón Guanipa, y posteriormente por el propio dirigente a través de un video difundido en sus redes sociales.

“Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido... Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela”, expresó el exvicepresidente de la Asamblea Nacional al momento de su liberación.

Guanipa fue detenido en la madrugada del 23 de mayo de 2025 en Caracas. En aquel momento, el régimen chavista, a través del ministro Diosdado Cabello, lo acusó de ser uno de los “jefes” de una supuesta red terrorista que planeaba sabotear comicios regionales y legislativos.

Antes de su captura, el dirigente había permanecido en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras denunciar fraude electoral y participar en manifestaciones en defensa del triunfo de Edmundo González Urrutia.

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y estrecha aliada de Guanipa, celebró la noticia calificándolo como un “héroe” y reiteró su exigencia de libertad para todos los detenidos por razones políticas.

“Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!”, escribió la Nobel de la Paz en un mensaje en X.

El pasado 8 de enero, el gobierno interino de Venezuela anunció un proceso para otorgar un “número importante” de excarcelaciones en medio de la presión ejercida por Estados Unidos.

A pesar de los anuncios del régimen, familiares y oenegés han denunciado desde entonces que las liberaciones se han producido a cuentagotas.

La última aparición de Guanipa fue el 9 de enero de 2025 para acompañar a Machado a una concentración contra la toma del poder ilegal de Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que la oposición denunció como un fraude.

