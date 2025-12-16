x

‘Un poeta’ no entró a la lista corta de nominados de los Óscar: Argentina, Brasil y España siguen en competencia

Fueron más de 80 películas que llegaron a los Premios Óscar –una por país– en la categoría de Mejor Película Internacional y este martes La Academia definió un primer número de 15 nominadas, entre las que no está Colombia.

  Un poeta
Claudia Arango Holguín
Tendencias

16 de diciembre de 2025
bookmark

Quince películas lograron pasar a la siguiente ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional de la 98.ª edición de los Premios Óscar.

En total llegaron películas de 86 países o regiones que fueron elegibles en esta categoría.

Le puede interesar: La película ‘Un poeta’ sigue recibiendo galardones: ganó cuatro premios en el Festival de Cine de La Habana

“Los miembros de la Academia de todas las ramas fueron invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben haber cumplido con un requisito mínimo de visualización para poder votar en la categoría. En la ronda de nominaciones, los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a participar y deben ver las 15 películas preseleccionadas para votar”.

Colombia había enviado la película del paisa Simón Mesa Soto, Un poeta, con la esperanza de entrar a esta lista corta, pero no lo consiguió. A pesar de ello, son 3 las cintas hispanas que intentarán entrar a la selección final de 5 películas. Estas fueron las películas que lograron entrar a la famosa lista corta de los Óscar.

Alemania: Sound of Falling

Argentina: Belén

Brasil: The Secret Agent

Corea del Sur: No Other Choice

España: Sirât

Francia: It Was Just an Accident

India: Homebound

Iraq: The President’s Cake

Japón: Kokuho

Jordania: All That’s Left of You

Noruega: Sentimental Value

Palestina: Palestine 36

Suiza: Late Shift

Taiwan: Left-Handed Girl

Tunez: The Voice of Hind Rajab

La lista completa de nominados a los Premios Óscar se anunciarán el 22 de enero, día en que de estas 15 ya seleccionadas solo 5 serán las nominadas finales.

Conan O’Brien será el anfitrión de la ceremonia repleta de estrellas el 15 de marzo.

Un poeta todavía tiene chance de representar a Colombia en los Premios Goya, ya que también fue la película elegida por el país para la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Colombia no logra entrar a esta lista corta de los Óscar desde que Pájaros de Verano lo hizo en 2018, aunque lastimosamente no logró entrar a la lista de nominados finales.

Siga leyendo: Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya

Preguntas frecuentes sobre el tema:

