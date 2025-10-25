Un poeta sigue agrandando su palmarés: cinta brilló en el festival El Gouna de Egipto

La película Un poeta volvió a brillar este fin de semana en lo más alto del cine internacional y cosechó un nuevo galardón, esta vez en el Festival Internacional de Cine de El Gouna.
Dicho evento, realizado en Egipto, le entregó a la cinta colombiana dirigida por Simón Mesa la distinción de Estrella Dorada al mejor largometraje narrativo.
Con este reconocimiento, la producción colombiana sigue agrandando su palmarés internacional, que en septiembre pasado también incluyó el premio Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián, alzándose entre 12 producciones de lo mejor del cine latinoamericano.