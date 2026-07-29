Ya está en cines Spider-Man: Un nuevo día: así cambia la historia de Peter Parker

Después de meses de expectativa, Spider-Man: Un nuevo día finalmente llegó a los cines y EL COLOMBIANO ya pudo verla. La nueva entrega protagonizada por Tom Holland, estrenada oficialmente este 29 de julio, marca un cambio importante para el personaje: deja atrás el multiverso para regresar a una historia mucho más íntima, donde el verdadero protagonista vuelve a ser Peter Parker. Sin entrar en detalles que arruinen la experiencia, esta es una película sobre la soledad, el sacrificio y el peso de seguir haciendo lo correcto cuando ya no queda nadie que recuerde quién eres. Han pasado cuatro años desde la última entrega y ahora Spider-Man está bien pero solo.

Esa es la idea que sostiene toda la historia. La película comienza justo después del hechizo de Doctor Strange que borró de la memoria del mundo la identidad de Peter Parker. MJ ya no sabe quién es. Ned tampoco. Las personas que alguna vez fueron su familia escogida continúan con sus vidas, mientras Peter debe aceptar que salvar al mundo también significó renunciar a todo aquello que lo hacía sentirse humano. Ese aislamiento no solo se refleja en la historia, sino también en la forma como vuelve a construirse el personaje. Lea aquí: Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday El Spider-Man de esta película está mucho más lejos del joven que dependía de la tecnología de Tony Stark. Ahora confecciona su propio traje y hasta lo mete a la lavadora después de una larga jornada de proteger a la ciudad de Nueva York del crimen. Son pequeños detalles que funcionan como un regreso a la esencia del personaje y que inevitablemente recuerdan algunos momentos de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire. También aparecen varios encuadres sobre los lentes de la máscara y a su mirada al interior del traje que evocan el lenguaje visual utilizado en las películas de Andrew Garfield.

Ese regreso a un héroe mucho más artesanal también se siente en la acción. Las escenas de balanceo por Nueva York vuelven a ocupar un lugar central. La ciudad deja de ser únicamente un escenario para convertirse otra vez en parte del personaje. Hay más persecuciones entre edificios, más sensación de velocidad y una cámara que acompaña el movimiento de Spider-Man de una forma mucho más dinámica que en entregas anteriores. Para muchos seguidores, esta puede ser una de las mayores virtudes de la película.

Pero el verdadero conflicto no está en las calles. Está dentro de Peter Parker y su ADN arácnido.

¿Qué pasa con Peter Parker?

En esta nueva historia comienzan a manifestarse cambios en sus poderes. Sus telarañas evolucionan, sus sentidos se agudizan y sus ojos adquieren una tonalidad mucho más oscura. A primera vista podría interpretarse como una simple evolución de sus habilidades, propia de la madurez de la araña que lo convirtió en superhéroe. Sin embargo, para Peter esos cambios representan algo muy diferente: la pérdida del control. Más que hacerse más fuerte, el personaje teme convertirse en alguien que ya no reconoce. Ese conflicto encuentra un espejo inesperado en Bruce Banner. Aunque ambos provienen de historias completamente distintas, la película establece un interesante paralelismo entre los dos personajes. Tanto Banner como Peter conviven con un poder extraordinario que, al mismo tiempo, amenaza con consumirlos. Mientras Bruce ha dedicado años intentando controlar a Hulk, Peter busca desesperadamente entender qué está ocurriendo con su cuerpo antes de que esos nuevos poderes terminen definiendo quién es.

En medio de esa búsqueda también aparece Frank Castle, el Punisher, cuya visión de la justicia choca frontalmente con la de Spider-Man. Peter Parker sigue creyendo que un héroe no puede convertirse en juez y verdugo. Punisher, por el contrario, considera que eliminar al enemigo también hace parte de la justicia. Esa diferencia ética construye algunos de los momentos más interesantes de la película y vuelve a poner sobre la mesa uno de los principios que ha acompañado al personaje desde su creación: Spider-Man no mata. Cabe recordar que esta premisa del personaje se ve desafiada en Spider-Man: No Way Home en la batalla final contra el Green Goblin (Duende Verde) tras el asesinato a manos de este de la tía May.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”

El sacrificio es algo que atraviesa toda la película. Desde que escuchó por primera vez que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, Peter Parker ha entendido que proteger a los demás casi siempre significa renunciar a algo propio. En esta ocasión, ese conflicto adquiere una dimensión todavía más personal. La historia insiste constantemente en preguntarse cuánto puede perder una persona antes de dejar de reconocerse a sí misma y cuánto está dispuesto a entregar por el bienestar de quienes ni siquiera saben quién es.

En una reciente intervención, Tom Holland reafirmó esta idea y explicó que la esencia de Spider-Man no está en sus poderes, sino en la humanidad de Peter Parker. “Para mí, la gran revelación es que no es Spider-Man lo que hace especial a Peter Parker; es Peter Parker quien hace especial a Spider-Man. En esta película nos arriesgamos a perder para siempre a Peter Parker, y puede que eso ocurra. Al explorar ese tema, que es bastante oscuro y aterrador, entendí que el verdadero superhéroe no es Spider-Man, sino Peter Parker”.

¿Qué hay sobre el personaje de Sadie Sink?

Sin revelar detalles sobre su papel dentro de la historia, su presencia abre una conversación interesante alrededor del significado de ser diferente. A través de ella, la película introduce una reflexión sobre los mutantes y sobre la manera en que la sociedad enfrenta a quienes poseen habilidades extraordinarias, planteando la tensión entre el poder, la responsabilidad y las decisiones que separan el bien del mal.

Más allá de la historia, EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de ver la película en formato ScreenX, un sistema de proyección que amplía la imagen hacia las paredes laterales de la sala. Aunque algunas secuencias de acción aprovechan bien el formato, la experiencia depende en gran medida de ocupar una silla completamente centrada. Desde otros ángulos, buena parte del efecto se pierde, por lo que no resulta un elemento indispensable para disfrutar la película.

¿Qué hay de la escena post-créditos de Spider-Man: Un nuevo día?

Sí, puede quedarse a verla, aunque no porque cambie por completo el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, más bien, lo que motiva a esperar los casi diez minutos de créditos es la costumbre. Ocurre algo muy distinto: es una escena que tira hacia lo infantil. Como esos chistes malos que uno no sabe por qué funcionan, pero que permanecen dando vueltas en la cabeza mucho después de abandonar la sala. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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