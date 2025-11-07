Quinografía: la película que todo fan de Quino debería ver

La obra del caricaturista Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, es tan variada y vigente que perfectamente abarca más de cinco generaciones. Literalmente, desde Taiwán hasta Colombia –como lo muestra esta película–, hay lectores de periódicos que recuerdan alguna caricatura de Mafalda o de cualquier otro personaje entrañable; más allá que solo entretener o hacer reír, esos trazos nos hacían y nos hacen reflexionar sobre lo divino y lo humano.
Pero sobre la vida y el universo de Quino, sus obsesiones y problemas, sus amores y amigos, no conocíamos tanto. Todo eso y más está retratado en Quinografía, una película de Mariano Donoso que llegó a salas de cine en Colombia esta semana, hablamos con él.