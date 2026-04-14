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¿Se acuerda de la telenovela “Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha”? Vuelve su director con una nueva película colombiana de crimen

Policiaco sin crimen es el debut en el cine de Darío Vargas Linares, quien en los ochenta dirigió la exitosa telenovela escrita por Julio Jiménez y protagonizada por Consuelo Luzardo. EL COLOMBIANO habló con Juana Acosta y Ángela Cano, protagonistas de la película.

  • Estas son las actrices Juana Acosta (izquierda) y Ángela Cano (derecha), quienes hacen parte del elenco de Policiaco sin crimen. FOTO: Cortesía.
    Estas son las actrices Juana Acosta (izquierda) y Ángela Cano (derecha), quienes hacen parte del elenco de Policiaco sin crimen. FOTO: Cortesía.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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A finales de los ochenta, en la televisión colombiana comenzó a transmitirse ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, una telenovela que cuenta la historia de una mesera llamada Betty cuyo cadáver fue encontrado en la bodega del restaurante en el que trabajaba.

Cuatro premios India Catalina ganó este thriller-culebrón escrito por Julio Jiménez, “El maestro del suspenso colombiano”, y dirigido por Darío Vargas Linares que ahora, 37 años después, estrenará su primera película en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI).

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Policiaco sin crimen, que con la telenovela comparte el mismo género de misterio, sigue a Calvás y Calvo, una pareja de detectives interpretada por Saín Castro y Juan Benjumea, que deben resolver la desaparición del abuelo de Esperanza Goncalves, personaje de la actriz Juana Acosta.

Con la ayuda de su secretaria, Adelguiza Prisa –que es Ángela Cano– poco a poco se van dando cuenta que no hay crimen que resolver, por lo que la pregunta termina siendo por qué fueron víctimas de un engaño.

EL COLOMBIANO conversó con Acosta y Cano sobre su participación en esta producción, de la que destacan el elenco que la integra. Jorge Alí Triana, Humberto Dorado, Horacio Tavera y Diego Vélez también hacen parte de la película.

“Para mí fue una masterclass ver trabajar a Castro, por ejemplo. Es un actor tan juicioso y disciplinado. Yo trataba de ser como una esponjita, absorbiendo todo lo que hacía: verlo trabajar, tan minucioso, con una filigrana exquisita”, dice Ángela, quien también aparece en las series de Netflix Frontera verde y Secuestro del vuelo 601.

A esto, Acosta, quien después de diez años en México vuelve a aparecer en una película colombiana, le suma la oportunidad de haber compartido escenas con Jorge Alí Triana, que tiene ya más de seis décadas de experiencia en el cine, la televisión y el teatro:

“Todos tienen un profesionalismo hermoso, con una gran disposición para explorar qué podíamos crear, muy receptivos también, siempre diciendo: ‘Oye, ensayemos, ¿qué podemos hacer?, ¿qué elemento le podemos añadir?’. Entonces, creo que se formó un equipo muy bonito entre diferentes generaciones”.

Policiaco sin crimen fue grabada en 2025 en Tunja y Bogotá, y está ambientada en los años sesenta. Es también un guiño al “film noir”, el género estadounidense en auge en los 40 y 50 que tenía en su fórmula a un detective y una femme fatale.

Es esa última figura que subvierten Acosta y Cano que siendo las únicas mujeres de un cast masculino terminan convirtiéndose en el origen y la solución al nudo de la historia. Ese papel clave, dice Ángela, pudo construirse gracias al trabajo en conjunto: “El otro es quien lo construye a uno, y eso es fundamental”.

Esta película es una de las óperas primas que se estrenarán este 17 de abril en el FICCI. Después de esto, la idea es que Policiaco sin crimen llegue a las salas de cine del país como una propuesta que desafía lo que se ha producido del género policiaco en Colombia.

“Siento que es una película que rompe los estereotipos y desafía el género. Poder contar y apropiarnos de estas historias desde nuestra idiosincrasia hace que esta cinta sea necesaria de ver.

Además, hacer cine en Colombia es muy, muy difícil, o sea, se necesita una fuerza titánica y para mí es un acto de alquimia también poder lograr llegar a la pantalla grande en un país como el nuestro”, concluye Cano.

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