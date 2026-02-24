La violencia desatada por la muerte de “El Mencho” ya deja 41 capturas en Jalisco, México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató una ola de violencia en el estado de Jalisco que dejó al menos 41 personas capturadas y múltiples afectaciones en la infraestructura pública y privada. Así lo informó el Gobierno estatal este lunes, tras una jornada marcada por bloqueos, incendios y saqueos en distintos municipios. Lea aquí: Jalisco Nueva Generación tiene nexos en varias partes de Colombia, ¿habrá consecuencias por lo ocurrido en México? De acuerdo con el balance oficial, 20 de los detenidos están señalados de participar directamente en actos violentos, mientras que otros 21 fueron arrestados por su presunta responsabilidad en saqueos y rapiñas a establecimientos comerciales. Las capturas fueron realizadas por la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en medio de operativos desplegados para contener los disturbios. Los hechos ocurrieron el domingo, luego de que se confirmara la muerte de Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. La caída del capo, considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, provocó reacciones inmediatas de grupos armados en la región, especialmente en el sur del estado, identificado como bastión histórico del CJNG.

Las autoridades reportaron la afectación de al menos 22 sucursales del Banco del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 establecimientos Oxxo, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como en otros puntos del estado. Además, 91 vehículos particulares resultaron con daños y se registraron 37 enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles armados. Siga leyendo: Así fue el operativo que acabó con la caída de ‘El Mencho’ en México tras años de fuga En respuesta a la muerte del capo, se presentaron los llamados “narcobloqueos”, una estrategia que incluyó la quema de vehículos y el cierre de carreteras para obstaculizar la movilidad de las autoridades y generar caos en diferentes corredores viales. Estas acciones paralizaron parcialmente la actividad comercial y el transporte durante varias horas.

Vehículos incendiados y bloqueos marcaron la jornada violenta en municipios de Jalisco. FOTO: Getty Images.