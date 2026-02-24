La violencia desatada por la muerte de “El Mencho” ya deja 41 capturas en Jalisco, México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató una ola de violencia en el estado de Jalisco que dejó al menos 41 personas capturadas y múltiples afectaciones en la infraestructura pública y privada. Así lo informó el Gobierno estatal este lunes, tras una jornada marcada por bloqueos, incendios y saqueos en distintos municipios.
De acuerdo con el balance oficial, 20 de los detenidos están señalados de participar directamente en actos violentos, mientras que otros 21 fueron arrestados por su presunta responsabilidad en saqueos y rapiñas a establecimientos comerciales. Las capturas fueron realizadas por la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en medio de operativos desplegados para contener los disturbios.
Los hechos ocurrieron el domingo, luego de que se confirmara la muerte de Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara. La caída del capo, considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, provocó reacciones inmediatas de grupos armados en la región, especialmente en el sur del estado, identificado como bastión histórico del CJNG.