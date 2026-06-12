Matador, una de las joyas de Pedro Almodóvar, se puede ver en cines en el país

Tras su reestreno en el Festival de Cine de Venecia, con una versión restaurada completamente y llevada al 4K, desde este fin de semana llega a las salas de cine uno de los más grandes clásicos del cine español y una pieza clave en la construcción de la gran obra de Pedro Almodóvar.
Con Matador, protagonizada por Assumpta Serna, tiene todo el sentido que en el festival de la ciudad italiana de los canales se viviera su reestreno. Fue en el Festival de Venecia donde un joven manchego comenzó a escribir su fama mundial como director. Al debut internacional de Pedro Almodóvar en La Biennale con Entre tinieblas (1983), le siguieron otros grandes momentos en el certamen italiano: obtuvo el premio a Mejor Guion por Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), el León de Oro honorífico y consiguió el primer León de Oro para una película española con La habitación de al lado (2024).
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Cumplido un año de este último acontecimiento, la Mostra ha incluido dentro de su programación uno de los clásicos almodovarianos, ‘Matador’ (1986). Este provocador giallo taurino que marcó una nueva etapa en la carrera del manchego se proyectará en una renovada versión 4K, remasterización llevada a cabo por FlixOlé y Video Mercury.