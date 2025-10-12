La película All of you y las diversas formas en que vemos el amor, ¿tomamos siempre malas decisiones?

Esta escena podría (o puede) sucederle a usted en algún momento de la vida: dos viejos amigos, Simón y Laura, caminan por la calle y conversan sobre una nueva prueba que garantiza que se puede encontrar el amor verdadero, esa persona con la que está destinada a compartir el resto de su vida, o como se diría en el argot popular, su alma gemela.
Uno de los dos decide hacerse la prueba y la otra persona se niega. Esa es la trama, muy resumida, de All of you, la nueva película de Apple TV+ protagonizada por Brett Goldstein –el mismo de Ted Lasso– en el papel de Simón e Imogen Poots, como Laura.
Goldstein escribió el guion con William Bridges quien también es el director de la cinta. Un debut para el al frente de una película y que “encuentra humor y desamor en un romance agridulce que examina las diversas formas que adopta el amor y las decisiones que tomamos”, cuenta la reseña.