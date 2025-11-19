La historia del bullerengue llega a salas de cine de todo el país

Una panorámica aérea de María La Baja, extendida entre las llanuras del Canal del Dique y las Serranías de San Jacinto abre la primera escena. En un par de segundos, el espectador entiende que no verá una explicación académica sino un encuentro íntimo con un territorio que respira bullerengue.
Así comienza Bullerengue: memoria, sanación, libertad, el documental dirigido por Alejandro Nieto, producido por Paula Villazón Sandoval, que este 13 de noviembre llegó a las salas de cine del país después de conquistar varios festivales internacionales.