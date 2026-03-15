¿Cómo se hace el mejor cine animado del mundo? Tres maestros del oficio cuentan sus secretos

El Retiro, con su silencio de montaña y su tradición de artesanos, se convirtió este fin de semana en el laboratorio de otra clase de ebanistería: la de los fotogramas.
Durante la tercera edición del Festival de Animación Comfama estuvo en el centro del mapa de la industria creativa colombiana. Mientras el mercado Elpauer agitó cifras de exportación y promesas de negocio, en los rincones más reposados del evento hubo diálogos que trascienden lo técnico. Tres figuras fundamentales de la industria mundial se sentaron con EL COLOMBIANO a diseccionar su oficio y hablar de la persistencia de la mirada.