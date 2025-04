Directo al inconsciente: así se hace el sonido para cine y series

El sonido es capaz de llevar a la mente allí donde no llega el ojo, de trascender lo palpable, dice Ennio Morricone para explicar cómo la armónica que toca el personaje interpretado por Charles Bronson, en la película Érase una vez en el Oeste , se termina convirtiendo en un símbolo de venganza del personaje.

–El sonido tiene una cosa muy linda que a la vez es muy desagradecida. Usualmente, la gente no sale de cine diciendo como ese sonido estuvo espectacular, limpio, bellísimo. El ser humano es más visual y no tiende a ser tan consciente del sonido, pero a nivel del inconsciente, el sonido tiene un impacto muy grande. Muchas veces, cuando el sonido es malo, la gente no sale del cine diciendo lo malo que fue el sonido, pero sí sale con una percepción muy rara de la película, entonces tenemos una capacidad invisible de afectar lo que está sintiendo el espectador, dice Sebastián.

–El sonido y la música son herramientas narrativas muy poderosas que te ayudan realmente a contar la historia, a que la gente esté conectada, y a engrandecer y añadir valor a la producción, cuenta por su parte Manuel.

La postproducción de audio tiene tanto de técnico como de creativo y cada vez gana más protagonismo en el país, por lo que puede resultar fundamental en el interés de las autoridades locales de hacer de Medellín una capital mundial del entretenimiento.