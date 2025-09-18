En Barranquilla se la juegan por construir de cara al río, ¿ejemplo para Medellín?

Mientras Medellín parece enfrascada en el debate sobre la renovación urbana, la gestión de sus corredores hídricos y la búsqueda de nuevos espacios públicos metropolitanos, Barranquilla avanza decididamente en su reconciliación con el río Magdalena, una transformación que podría ofrecer valiosas lecciones para la capital antioqueña en materia de planificación urbana y gestión del suelo.
Tras décadas de vivir de espaldas al río, Barranquilla ha convertido su ribera en un polo de crecimiento e inversión. El Gran Malecón del Río, inaugurado desde 2017, se ha consolidado como el espacio público más visitado de Colombia, registrando más de 70 millones de visitantes y convirtiéndose en un “emblema de la ciudad que simboliza su transformación urbanística”. El Gran Malecón fue incluso destacado en el Foro Mundial de Desarrollo Local de la Ocde.