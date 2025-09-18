En Barranquilla se la juegan por construir de cara al río, ¿ejemplo para Medellín?

Mientras Medellín parece enfrascada en el debate sobre la renovación urbana, la gestión de sus corredores hídricos y la búsqueda de nuevos espacios públicos metropolitanos, Barranquilla avanza decididamente en su reconciliación con el río Magdalena, una transformación que podría ofrecer valiosas lecciones para la capital antioqueña en materia de planificación urbana y gestión del suelo. Tras décadas de vivir de espaldas al río, Barranquilla ha convertido su ribera en un polo de crecimiento e inversión. El Gran Malecón del Río, inaugurado desde 2017, se ha consolidado como el espacio público más visitado de Colombia, registrando más de 70 millones de visitantes y convirtiéndose en un “emblema de la ciudad que simboliza su transformación urbanística”. El Gran Malecón fue incluso destacado en el Foro Mundial de Desarrollo Local de la Ocde.

Ciudad del Río: la profundización del modelo

El éxito del Malecón ha impulsado un ambicioso proyecto de renovación urbana llamado Ciudad del Río,. Este nuevo corredor urbano busca integrar vivienda, comercio, zonas verdes y espacios culturales aprovechando más de 5 kilómetros de borde fluvial hoy subutilizados. Ricardo Vives, socio de Inciti y gerente de Promotora Casa Verde, una de las firmas líderes en el desarrollo, explicó que la ciudad redescubrió su potencial al reorientar el uso de esta ribera. Vives señaló que Barranquilla pasó de “darle la espalda” al río a convertirlo en un polo de crecimiento. “Tenemos 5 kilómetros de río cesante, con infraestructura lista (colegios, hospitales, transporte). ¿Por qué no desarrollarlo?”. Actualmente, Ciudad del Río avanza con proyectos residenciales y de uso mixto. Por un lado, está Vive Río, con un avance del 70% de la obra, que combina apartamentos, oficinas y locales comerciales en un concepto de vida frente al río con zonas de coworking, rooftop y piscina con borde infinito. Por otro, se encuentra Malecón 72, que iniciará construcción en 2026 y consta de tres torres de 16 pisos, ofreciendo zonas comunes de alto nivel como cancha de pádel y rooftop panorámico. Estos desarrollos responden a una visión de redensificación que optimiza la infraestructura existente y evita la expansión desordenada de la ciudad. El objetivo de estos proyectos es que la ciudad empiece a exigir un nuevo modelo de ciudad río, teniendo en cuenta conceptos clave como ciudad saludable, movilidad sostenible, urbanismo ecológico y ciudad de los 15 minutos. La demanda es alta; Barranquilla recibe más de 110.000 visitantes mensuales (35% por negocios), y los nuevos proyectos atraen inversionistas locales (50%), de otras regiones del país (35%) y colombianos en el exterior (15%).

Un espejo de Medellín: tierra, agua y renovación