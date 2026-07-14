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La impactante transformación de Tom Cruise: así luce en el tráiler de Digger, su nueva película

Warner Bros. dio a conocer el primer tráiler de Digger, la próxima película del actor estadounidense. Esta cinta es dirigida por el mexicano ganador del Óscar, Alejandro González Iñárritu.

  • Así luce Tom Cruise en Digger, su próxima película. FOTO: Warner Bros.
    Así luce Tom Cruise en Digger, su próxima película. FOTO: Warner Bros.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Este lunes, Warner Bros. presentó el primer tráiler oficial de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu. Esta cinta es una de las más esperadas de 2026 y promete convertirse en una de las más relevantes de la carrera del actor estadounidense.

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Cruise interpretará a Digger Rockwell, un multimillonario considerado como “el hombre más poderoso del mundo”. En el nuevo adelanto, Tom sorprende con su transformación física: tiene una enorme barriga, cabello gris, rostro arrugado y acento del sur de Estados Unidos.

“Todo cambia. Un día eres un gato o un rey. Al día siguiente, solo eres cenizas en una caja”, dice Digger al comienzo del tráiler para luego enterarse que su compañía es responsable del desplazamiento de un glaciar.

“Ese glaciar de allá en Groenlandia se desplaza metro y medio. Ahora bien, este escritorio que tengo delante mide más de metro y medio. Mi pene es una décima parte de eso. ¿Qué? ¿Quieren que cierre una plataforma multimillonaria por algo diez veces más grande que mi pene?”, expresa el personaje de Cruise mientras sostiene a su gato blanco y enfermo.

En el tráiler también aparece John Goodman, actor reconocido por Los Picapiedra y Roseanne, quien interpreta al presidente de Estados Unidos. Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy también hacen parte del elenco.

Así se hizo Digger, la nueva película de Iñárritu protagonizada por Cruise

El actor reveló varios detalles sobre la cinta en una presentación que realizó del tráiler en los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles. Allí contó que la primera película que conoció del director mexicano, con quien trabaja por primera vez, fue Amores Perros, estrenada en el 2000.

“Fui uno de los primeros espectadores y supe de ella desde el principio, así que cuando vi la película, no sé qué sintieron ustedes, pero yo pensé: ‘¡¿Qué demonios?! ¡Este tipo!’”, dijo Cruise durante una entrevista en el evento.

Este será el regreso de Iñárritu al cine en inglés después de El renacido, su película protagonizada por Leonardo DiCaprio que le dio el Óscar a Mejor dirección. Fue justo después de ese proyecto que al mexicano se le ocurrió el argumento principal de Digger, pero tardó diez años en desarrollarlo.

Como contó Cruise en Los Ángeles, fue hace siete años cuando Alejandro lo contactó para esta película. Contrario a lo que podría esperarse, el director no le envió el guion por correo electrónico. En cambio, se reunieron durante varios días para leerlo juntos. Iñárritu escribió este proyecto junto con Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris —la misma dupla con la que desarrolló el guion de Birdman— y Sabina Berman.

Después de escuchar la historia, Tom recordó que uno de los aspectos que más le entusiasmó de este nuevo proyecto fue la transformación física que implicaría el personaje.

“Cuando buscamos personajes, buscamos humor, drama, ciertas estructuras (y nos preguntamos) ‘¿Cómo comunicamos esto?. Ya sea Les Grossman (en Tropic Thunder) o Entrevista con el vampiro, Collateral o Risky Business, siempre me pregunto: ‘¿Cómo comunico esto?’ El aspecto físico, el maquillaje, eso es algo que uno va descubriendo”, aseguró.

Sobre la grabación se sabe que duró seis meses, se hizo en Reino Unido y la fotografía estuvo a cargo del también mexicano Emmanuel Lubezki, quien ha trabajado en tres ocasiones con Iñárritu.

Aunque todavía no se ha estrenado, algunos críticos y medios de comunicación especializados han pronosticado que esta podría ser una de las grandes películas de 2026 e, incluso, darle a Cruise una nominación al Óscar.

Digger llegará a salas de cine colombianas el 2 de octubre de 2026.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué trata Digger, la nueva película de Tom Cruise?
Digger sigue la historia de Digger Rockwell, un multimillonario descrito como “el hombre más poderoso del mundo”. Según el tráiler, el personaje enfrenta las consecuencias de las decisiones de su empresa mientras combina drama, humor y crítica al poder. La película está dirigida por Alejandro González Iñárritu y llegará a los cines de Colombia el 2 de octubre de 2026.
¿Cómo logró Tom Cruise verse irreconocible en Digger?
Tom Cruise se sometió a una transformación física para interpretar a Digger Rockwell. En la película aparece con una gran barriga, cabello gris, el rostro envejecido y un acento del sur de Estados Unidos. El actor explicó que el maquillaje y la construcción física del personaje fueron algunos de los aspectos que más le entusiasmaron del proyecto.
¿Por qué se dice que Digger podría darle a Tom Cruise una nominación al Óscar?
Porque algunos críticos y medios especializados consideran que la interpretación de Cruise podría estar entre las más destacadas de 2026. Además de su transformación física, la película marca su primera colaboración con el director Alejandro González Iñárritu, ganador del Óscar por Birdman y El renacido. Sin embargo, por ahora se trata de pronósticos y no de una nominación oficial.

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