Murió Daveigh Chase, la actriz de Lilo & Stitch y El Aro

La actriz estadounidense Daveigh Chase, reconocida por sus papeles en cine y televisión desde la infancia, falleció a los 35 años, según informó TMZ.

Siga leyendo: Oliver Tree, cantante que murió en accidente aéreo, planeaba concierto en Colombia este año

De acuerdo con el medio estadounidense, la noticia fue confirmada por Roy Hernández, pareja de la actriz, quien aseguró que Chase murió el martes 16 de junio a causa de una meningitis y una infección en la sangre. Estas complicaciones derivaron en un cuadro séptico que provocó un fallo generalizado de su organismo.

TMZ también informó que la actriz había sido hospitalizada a comienzos de este mes en Los Ángeles debido a un cuadro de desnutrición.