Por qué Coyote vs. Acme tuvo que esperar cuatro años para llegar a salas de cine

Desde que salió su primer tráiler en abril de 2026, los realizadores de Coyote Vs. Acme han basado su estrategia de promoción en una sola frase: “La película que Acme no quiere que veas”. A partir de entonces, los millones que han visto los adelantos —el primer tráiler tuvo 25 millones de visualizaciones en un solo día— y la recién estrenada película se preguntan, primero, quién es Acme y, segundo, por qué no quiere que observemos la cinta que vuelve a traer esos icónicos personajes animados de infancia que son El Coyote y el Correcaminos. Contexto: La oscura historia de Acme, la empresa de los Looney Tunes que hoy recauda millones en los cines En los primeros segundos del adelanto hay una respuesta al primer interrogante. Cuando muestran el logo de Warner, el estudio donde nació la producción, lo acompañan con una nota al pie que asegura, con tono sarcástico, que se trata de una “subsidiaria de la corporación Acme”. Resulta que esta película tuvo que esperar cuatro años para su estreno. Todo comenzó en 2018, cuando el reconocido estudio anunció que estaba en proceso una cinta con los personajes creados en 1949 por Chuck Jones para esta casa productora. La guionista sería Samy Burch, quien se inspiraría en una columna de opinión publicada en 1990 en The New Yorker por Ian Frazier, titulada Coyote v. Acme, en la que se presenta una demanda judicial formal y humorística de Wile E. Coyote por 85 casos de lesiones corporales y productos defectuosos contra la corporación que durante décadas le ha ofrecido cualquier herramienta para capturar a su rival.

Eso es justamente lo que ocurre en la película: en vez de seguir intentando cazar al Correcaminos, Coyote toma la decisión de contratar un abogado para ir contra Acme por haberle proporcionado objetos que no le han dado resultado alguno durante todos estos años. Además de las animaciones, la cinta también cuenta con la participación de actores reales como John Cena, Lana Condor y Will Forte.

“En el fondo, es una película muy americana. Si tienes un problema, vas a los tribunales. Es el estilo de vida americano. Coyote lo ha intentado todo, se ha quedado sin ideas y por eso recurre a un abogado especializado en accidentes por resbalones, figura muy estadounidense, otro perdedor como él”, le explicó a El País de España Dave Green, director de la película, que también estuvo a la cabeza de Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras. El rodaje de Coyote vs. Acme se hizo en el primer semestre de 2022 y el estreno estaba programado para 2023. Sin embargo, en abril de 2022, Warner sorprendió al anunciar que, en vez de esta producción, estrenaría Barbie. Más tarde, en noviembre de 2023, cuando se suponía que ya saldría en cines la cinta, el productor Chris DeFaria recibió una llamada en la que directivos del estudio le informaron que no habría estrenos ni en salas ni en plataformas, a pesar de que la película ya estaba lista.

Aunque Warner nunca ha emitido ningún comunicado explicando lo ocurrido, en ese momento salieron dos hipótesis sobre la cancelación: que David Zaslav, presidente de la compañía, no quería sacar adelante proyectos que se hubiesen concebido antes de su llegada al cargo en 2022 y que los productores habían obtenido unos US$30 millones gracias a incentivos fiscales antes de que la película se estrenara, por lo que, desde el punto de vista financiero, ya habían recuperado parte de la inversión.

Solo fue hasta agosto de 2024 que Coyote vs. Acme tuvo una nueva oportunidad. La productora independiente Ketchup Entertainment compró la película por 50 millones de dólares y, de entrada, prometió que se estrenaría en agosto de 2026. Como lo prometió la empresa, la cinta llegó a cines el 27 de agosto y estuvo en segundo lugar en taquilla en Estados Unidos y Canadá.

En este último país consiguió aproximadamente US$15,5 millones, por encima de los US$12 millones que se proyectaban inicialmente. Y en cuanto a la crítica, solo en Rotten Tomatoes, la plataforma en la que expertos y aficionados califican películas, tiene un porcentaje de 96 % por los críticos, cuando el máximo es 100. Medios especializados han resaltado la calidad de la producción y aseguran que, a pesar de tener como centro los personajes que acompañaron la infancia de muchos, va más allá de la nostalgia y propone una discusión ética que no solo tiene fundamento en la ficción, sino también en la realidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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