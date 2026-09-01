Por qué Coyote vs. Acme tuvo que esperar cuatro años para llegar a salas de cine

Desde que salió su primer tráiler en abril de 2026, los realizadores de Coyote Vs. Acme han basado su estrategia de promoción en una sola frase: “La película que Acme no quiere que veas”.
A partir de entonces, los millones que han visto los adelantos —el primer tráiler tuvo 25 millones de visualizaciones en un solo día— y la recién estrenada película se preguntan, primero, quién es Acme y, segundo, por qué no quiere que observemos la cinta que vuelve a traer esos icónicos personajes animados de infancia que son El Coyote y el Correcaminos.
Contexto: La oscura historia de Acme, la empresa de los Looney Tunes que hoy recauda millones en los cines
En los primeros segundos del adelanto hay una respuesta al primer interrogante. Cuando muestran el logo de Warner, el estudio donde nació la producción, lo acompañan con una nota al pie que asegura, con tono sarcástico, que se trata de una “subsidiaria de la corporación Acme”.
Resulta que esta película tuvo que esperar cuatro años para su estreno. Todo comenzó en 2018, cuando el reconocido estudio anunció que estaba en proceso una cinta con los personajes creados en 1949 por Chuck Jones para esta casa productora.
La guionista sería Samy Burch, quien se inspiraría en una columna de opinión publicada en 1990 en The New Yorker por Ian Frazier, titulada Coyote v. Acme, en la que se presenta una demanda judicial formal y humorística de Wile E. Coyote por 85 casos de lesiones corporales y productos defectuosos contra la corporación que durante décadas le ha ofrecido cualquier herramienta para capturar a su rival.