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Del barrio a la gran pantalla: el cortometraje Omerta de Ryan Castro y J Balvin llega al cine

El reguetón colombiano se traslada de las discotecas a las salas de cine. J Balvin y Ryan Castro presentarán en exclusiva para Cine Colombia Omerta, un cortometraje que fusiona su nuevo álbum con una narrativa cinematográfica.

  • Con el estreno del cortometraje Omerta, los artistas urbanos buscan redefinir su propuesta creativa a través de una exhibición limitada en las principales sedes de Cine Colombia. FOTO: Captura de redes sociales Cine Colombia y prensa de J Balvin
    Con el estreno del cortometraje Omerta, los artistas urbanos buscan redefinir su propuesta creativa a través de una exhibición limitada en las principales sedes de Cine Colombia. FOTO: Captura de redes sociales Cine Colombia y prensa de J Balvin
  • J Balvin y Ryan Castro entrando al cine para promocionar omerta. FOTO: Captura de redes sociales Cine Colombia
    J Balvin y Ryan Castro entrando al cine para promocionar omerta. FOTO: Captura de redes sociales Cine Colombia
  • Del 7 al 10 de mayo de 2026, las salas de Cine Colombia transformarán su cartelera habitual para recibir Omerta. FOTO: Prensa de J Balvin
    Del 7 al 10 de mayo de 2026, las salas de Cine Colombia transformarán su cartelera habitual para recibir Omerta. FOTO: Prensa de J Balvin
El Colombiano
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hace 1 hora
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Lo mejor del perreo de la ciudad de Medellín llegará a las grandes pantallas del país. Del 7 al 10 de mayo de 2026, las salas de Cine Colombia transformarán su cartelera habitual para recibir Omerta, un cortometraje protagonizado por J Balvin y Ryan Castro.

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Esta incursión cinematográfica busca expandir el universo narrativo de su nuevo álbum en conjunto, permitiendo que la música urbana de sus raices trascienda los audífonos y se convierta en una experiencia audiovisual de gran formato.

J Balvin y Ryan Castro entrando al cine para promocionar omerta. FOTO: Captura de redes sociales Cine Colombia
J Balvin y Ryan Castro entrando al cine para promocionar omerta. FOTO: Captura de redes sociales Cine Colombia

El concepto detrás de la pantalla

La fecha de estreno no es casual, pues coincide con el cumpleaños de Balvin. La presencia de los artistas en las salas de cine responde a una apuesta por conectar el reguetón con un lenguaje visual de alta factura.

El proyecto cuenta con la participación de figuras de la industria como Sofía Vergara y Marlon Moreno, lo que refuerza la intención de elevar el concepto estético del disco.

Según lo revelado, el cortometraje no solo presenta la música, sino que introduce al espectador en una narrativa de hermandad, complementada con productos promocionales exclusivos disponibles únicamente durante estas funciones limitadas.

El significado de ‘Omerta’: lealtad y nuevos sonidos

Durante la presentación del proyecto en Medellín, realizada durante este domingo 3 de mayo, los artistas explicaron que el título proviene de la tradición siciliana, es decir, de Italia) del código de silencio.

No obstante, Balvin y Castro proponen una reinterpretación basada en la lealtad contemporánea. Para J Balvin, el término representa “familia, humildad, valorar a los nuestros y cuidar a los amigos y hermanos”.

Visualmente, esta idea se traduce en escenas donde los integrantes del proyecto comparten una mesa bajo el logotipo del trabajo discográfico, simbolizando un círculo cerrado de confianza. Ryan Castro enfatizó que esta colaboración es un llamado a la prudencia y al respeto mutuo.

“Omerta es una invitación a toda la gente a que protejan su familia, sean unas personas de respeto, de no hablar más de la cuenta, sino lo necesario, de ser bien prudente, de madurez también, de elegancia... Omerta es un proyecto que tiene muchas cosas positivas alrededor y, obviamente, de amistad, amistad de J Balvin y Ryan Castro”, detalló el cantante.

Del 7 al 10 de mayo de 2026, las salas de Cine Colombia transformarán su cartelera habitual para recibir Omerta. FOTO: Prensa de J Balvin
Del 7 al 10 de mayo de 2026, las salas de Cine Colombia transformarán su cartelera habitual para recibir Omerta. FOTO: Prensa de J Balvin

Además del despliegue en cines, el álbum del que se desprende este corto incluirá colaboraciones de peso, como la de Eladio Carrión, consolidando una propuesta que mezcla el sonido de la calle con la estética del séptimo arte en las principales sedes del país.

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