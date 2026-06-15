Carlos León, el colombiano que le puso luz a Toy Story 5

Carlos León llegó a la animación como ingeniero industrial. Por raro que parezca, el animador bogotano agradece haber estudiado ingeniería porque esto le ha ayudado a “atacar problemas creativos como si fuera un ingeniero”. Estudió ingeniería en la Universidad de Los Andes y luego se fue a Francia a realizar un programa de animación digital. “Esa fue mi entrada al medio y a la industria de la animación”, contó en una conversación con EL COLOMBIANO. Puede leer: El día de la revelación llega a cines: ¿es la despedida de Spielberg? Hoy hace parte del equipo de animadores de Pixar para Toy Story 5 –de estreno en el país este miércoles 17 de junio–: fue el Lighting design lead. “Yo hice la dirección de arte para la iluminación y eso lo que quiere decir es que yo hago pinturas en 2D –que sirven como referencia para la gente– y en esas pinturas escojo cuáles son los colores y cuáles son los tipos de luces que van a utilizar en las escenas. También con esos colores y esas luces se le puede dar un tono completamente diferente a una secuencia, si tiene que ser misteriosa o romántica o chistosa”, explicó.

Sobre la luz en una película animada como Toy Story

Carlos explica que el trabajo de iluminación en una película animada es muy similar el trabajo normal en un filme, así sea en el computador: “Los procesos son similares en el sentido de que se tienen escenarios virtuales, personas virtuales y luces virtuales, pero se parece un poco a la realidad. Sin embargo, me gusta no necesariamente estar atado por esas reglas de la realidad, porque siendo una animación uno puede salirse de las reglas. Me gusta empujar un poco los límites de lo que se puede hacer para ser más expresivo”, dijo. Puede leer: “No aceptarían a un hombre negro como Bond”: Idris Elba revive debate sobre un 007 más progresista

¿De qué trata Toy Story 5?

La historia de Woody y Buzz Lightyear la conocimos en cine en 1995 gracias a una producción de Pixar Animation Studios y lanzada por Walt Disney Pictures. De ese momento hasta hoy han salido cinco películas –incluida Lightyear en 2002– y esta semana se estrenará la sexta entrega. Para este año los juguetes están de regreso y esta vez se encuentran con la tecnología. El juego cambia y los juguetes se ven amenazados cuando se enfrentan a Lilypad, una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. De ahí sale la pregunta: ¿Volverá el juego a ser como antes? El juego es lo vital en la cinta y lo fue a la hora de crearla, en palabras de Carlos: “Cuando la gente vea la película se va a dar cuenta de que tiene un espíritu muy de juego y así se sentía cuando estábamos trabajando en equipo”. Le puede interesar: Andariega, la película antioqueña que retrata las vidas de las recolectoras de café en Colombia Entonces a la hora de diseñar juguetes, todo el equipo opinaba en dónde ubicar un botón, de qué color hacerlo, dónde ponerle las pilas, “nuestras salas de reuniones del departamento de arte estaban llenas de juguetes por todas partes, fue de verdad un ambiente muy agradable para trabajar”.