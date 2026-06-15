Carlos León, el colombiano que le puso luz a Toy Story 5

Carlos León llegó a la animación como ingeniero industrial. Por raro que parezca, el animador bogotano agradece haber estudiado ingeniería porque esto le ha ayudado a “atacar problemas creativos como si fuera un ingeniero”.
Estudió ingeniería en la Universidad de Los Andes y luego se fue a Francia a realizar un programa de animación digital. “Esa fue mi entrada al medio y a la industria de la animación”, contó en una conversación con EL COLOMBIANO.
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Hoy hace parte del equipo de animadores de Pixar para Toy Story 5 –de estreno en el país este miércoles 17 de junio–: fue el Lighting design lead. “Yo hice la dirección de arte para la iluminación y eso lo que quiere decir es que yo hago pinturas en 2D –que sirven como referencia para la gente– y en esas pinturas escojo cuáles son los colores y cuáles son los tipos de luces que van a utilizar en las escenas. También con esos colores y esas luces se le puede dar un tono completamente diferente a una secuencia, si tiene que ser misteriosa o romántica o chistosa”, explicó.