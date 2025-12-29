Seis champañas para un buen brindis de Año Nuevo

José Rafael Arango

Certified Sommelier CMS

Jurado Concurso Mundial de Bruselas

Instagram: @joserafaelarango ¿Qué vino puede ser a la vez elegante, picante, salino, afrutado, crujiente, refrescante, complejo y sabroso? La respuesta es fácil, solo la champaña te puede transportar desde los salones Belle Époque del Titanic, hasta una apacible tarde de estío en una campiña al sur de Francia. Si tuviera que quedarme con un vino y sus efluvios mágicos sobre la conciencia, este sería la champaña, desde el “plop” inicial del descorche, hasta el gorgoteo de sus finas burbujas bajando por la garganta, que son el preludio de la felicidad para cualquier actividad humana. Le puede interesar: ¡Salud! Este es el top de vinos de 2025 La vida está llena de posibilidades bajo el embrujo de la Champaña. Como lo dijo Henry Vizetelly en su History of Champagne este vino puede: “Animar la reunión mas aburrida, ablandar al cínico más esquivo, saciar el temperamento más irascible y soltar la lengua mas taciturna. Incentiva la alegría y tiene la capacidad, según algunos, de reconfortar a los enfermos” Por eso para este nuevo año queremos traerles seis joyas burbujeantes, para arrancar con pie derecho este 2026.

1. Vino: Brut Reserve

Bodega: Tattinger

Uvas: 40% Chardonnay; 60% Pinot Noir

Año: NV (Non Vintage)

País: Francia

Zona: Champaña

Importa: Pedro Domecq Colombia

Potencial de Guarda: 15 años Fundada en 1734 Tattinger es una de las casas mas antiguas y veneradas de Champaña construida sobre una antigua abadía del siglo XIII dedicada a San Nicasio. Hoy la casa sigue siendo regentada por la familia Tattinger, imprimiendo la mística y delicadeza de las antiguas casas champañeras. Este Brut, que quiere decir muy seco, posee una diminuta y abundante burbuja que le da una festividad y frescura únicas. En nariz es persistente, profundo y complejo con notas de pan brioche, limones y castañas, que vienen de sus tres años de guarda sobre lías, en boca envolvente y equilibrado, muy fresco y mineral, con un final memorable.

2. Vino: Rosé Brut

Bodega: Ruinart

Uva: 45% Chardonnay; 55% Pinot Noir

Año: N/V

País: Francia

Zona: Champaña

Importa: Dislicores

Potencial de Guarda: 20 años Esta casa debe su nombre al monje benedictino Dom Ruinart, tío de Nicolás Ruinart fundador de la que hoy se considera la bodega mas antigua de Champaña fundada en 1729, su nieto Irénée vendió sus burbujas en la casa blanca, mientras su bisnieto abrió el mercado ruso en 1860. Debo reconocer que la champaña rosada es uno de mis placeres culpables, su estructura, elegancia y esa mezcla perfecta con la frescura del Chardonnay y el cuerpo del Pinot Noir, da notas de rosas, claveles frescos, frambuesas, arropados por nueces y especias dulces. En boca corpulenta y perfecta para maridar con casi todo lo preparado por el ser humano.

3. Vino: Bleu Brut

Bodega: Besserat de Bellefon

Uva: 45% Pinot Meunier; 30% Chardonnay; 25% Pinot Noir

Año: NA

País: Francia

Zona: Champaña

Importa: Cavas Wine & Food.

Potencial de Guarda: 15 años Fundada en 1843 puede ser una de las casas de champaña mas desconocidas y a la vez mas interesante de lo que podemos conseguir en Colombia, no solo por su calidad sino por su precio, además es de las pocas con mayoría Pinot Meunier la tercera y mas rara uva utilizada en Champaña después de la Chardonnay y la Pinot Noir. El resultado Una burbuja diminuta y muy abundante producto de sus tres años de crianza sobre lías, con aromas de panettone, dulces cítricos y cáscara de naranja. En boca pan brioche, con toronjas frescas hacen una sinfonía de placer con un interminable final. Si lo suyo es la champaña debe probar esta.

1. Brut Reserve, 2. Rosé Brut y 3. Bleu Brut, las tres primeras champañas recomendadas. FOTOS Cortesía José Rafael Arango

4. Vino: Champagne Cuvée Brut

Bodega: Piper-Heidsieck

Uvas: 50% Pinot Noir; 30% Pinot Meunier; 20% Chardonnay

Año: NV

País: Francia

Zona: Champaña

Importa: Wine & Co.

Potencial de Guarda: 10 años Esta casa fundada en 1785, tiene toda la historia y tradición de los grandes elaboradores de champaña, maneja mas de 50 de los mejores “cru” (los mejores viñedos) de la región y de la mano del Chief de Cave Emilien Boutillat. En vista una burbuja diminuta asciende construyendo un rosario majestuoso en la copa, la nariz es un estallido delicado con notas de pera, melocotón, manzana verde, frutos cítricos y azahar, en boca recuerda pan tostado, almendras frescas y un toque de menta, aportando una sensación crujiente y cremosa a la vez. Una delicia digna de la mesa de un rey.

5. Vino: Blanc de Blancs Premier Cru

Bodega: Frerejean Fréres

Uvas: 100% Chardonnay

Año: NV

País: Francia

Zona: Champaña

Importa: Vinos del Río

Potencial de Guarda: 15 años Fundada por los hermanos Guillaume, Richard y Rodolphe Frerejean en 2005 esta familia tiene una larga tradición champañera en sus venas. En el argot “champañero” Blanc de Blancs significa champaña hecha solo son uvas blancas, en este caso Chardonnay. Este vino, posee una madurez excepcional, revela elegantes aromas de frutas como peras y manzanas, unidos a acentos cítricos y flores blancas, realzados por delicadas notas de pan brioche y frutos secos. En boca, con una hermosa redondez, este champán ofrece un paladar cremoso que combina frescura y elegancia.

6. Vino: Cuvée Rosé Brut

Bodega: Laurent Perrier

Uvas: 100% Pinot Noir

Año: NV

País: Francia

Zona: Champaña

Importa: Dislicores

Potencial de Guarda: 15 años La historia de esta casa parte en 1812 de a mano del tonelero Alphonse Pierlot y hace parte de la historia viva de Champaña gracias al visionario Bernard de Nonancourt quien en 1948 diseño su elegante estilo. Este Rosé de saignée (sangrado) es producto de una corta maceración de Pinot Noir con sus 5 años de guarda sobre lías, en nariz es golosos con aromas de fresas y frambuesas, arropados por unas jugosas cerezas de marrasquino. La boca redondo y potente donde la fruta roja se mezcla con frutos cítricos y un pan brioche delicioso y muy elegante. Se va a la fija con estas burbujas.