Cali se transforma en la capital del conocimiento afrolatinoamericano

Del 22 al 24 de julio, Cali se convertirá en un punto de encuentro histórico para las ideas, las memorias y las luchas afrodescendientes de América. Más de 1.600 voces, entre académicos, activistas, artistas y líderes comunitarios, llegarán a la ciudad para participar en el IV Encuentro Continental en Estudios Afrolatinoamericanos, organizado por el Afro-Latin American Research Institute.
La relevancia de este encuentro trasciende lo estrictamente académico. Es, como lo define Alejandro de la Fuente, director de ALARI (Afro-Latin American Research Institute) de Harvard, “una fiesta intelectual latinoamericana”.
El encuentro no siempre se realizó en América Latina. Sus primeras dos ediciones tuvieron lugar en la Universidad de Harvard, con una participación que pasó de 200 a cerca de 500 personas. Sin embargo, desde el inicio fue evidente que la demanda más fuerte venía del propio continente. “Comprendimos desde temprano que había una tremenda demanda de participar en estos espacios desde América Latina”, explica De la Fuente.
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