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Video | China pone en marcha equipo de policías robot para regular el tráfico

La ciudad de Hangzhou puso en marcha un piloto con 15 unidades que regulan el tráfico, detectan infracciones y orientan a peatones.

  • Los robots operan en sectores turísticos y comerciales de alta congestión. FOTO X @XH_Lee23
    Los robots operan en sectores turísticos y comerciales de alta congestión. FOTO X @XH_Lee23
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
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Como si fuese una película de ciencia ficción I Robot y Matrix, la ciudad de Hangzhou en China puso en operación, el 1° de mayo, un grupo de al menos 15 robots diseñados para apoyar labores de control de tráfico y orientación ciudadana, en un piloto que refleja el avance de China en el uso de inteligencia artificial aplicada a servicios urbanos.

Según reportes de medios estatales chinos como Xinhua y China Daily, el despliegue incluye unidades capaces de asistir en la regulación del tránsito en puntos de alta afluencia, como el Lago del Oeste y zonas comerciales.

Según las autoridades del país asiático, los dispositivos están diseñados para complementar el trabajo de los agentes de tránsito, especialmente en tareas repetitivas como la señalización vial, la orientación a peatones y la asistencia básica a turistas.

Las autoridades locales han señalado que el objetivo es optimizar la gestión del tráfico en una ciudad que recibe millones de visitantes al año, sin sustituir la labor de los policías.

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Parte de una estrategia más amplia

El piloto se enmarca en la estrategia de China de integrar tecnologías como la inteligencia artificial, sensores y sistemas automatizados en la administración urbana.

Hangzhou, sede de empresas tecnológicas como Alibaba, ha sido uno de los principales laboratorios de estas soluciones, especialmente en movilidad inteligente y gestión de datos en tiempo real.

Aunque los robots pueden operar durante varias horas y responder a instrucciones programadas, su uso aún se encuentra en fase de prueba.

Las autoridades evaluarán su efectividad antes de considerar una expansión del modelo.

Este tipo de iniciativas ya ha sido explorado en otras ciudades chinas, donde robots han sido utilizados en labores de vigilancia, atención al público y apoyo logístico.

En síntesis, más que una sustitución de la policía, el despliegue en Hangzhou confirma una tendencia global: el uso de tecnología para reforzar la gestión urbana en entornos de alta demanda.

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