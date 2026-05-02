Video | China pone en marcha equipo de policías robot para regular el tráfico

Como si fuese una película de ciencia ficción I Robot y Matrix, la ciudad de Hangzhou en China puso en operación, el 1° de mayo, un grupo de al menos 15 robots diseñados para apoyar labores de control de tráfico y orientación ciudadana, en un piloto que refleja el avance de China en el uso de inteligencia artificial aplicada a servicios urbanos. Según reportes de medios estatales chinos como Xinhua y China Daily, el despliegue incluye unidades capaces de asistir en la regulación del tránsito en puntos de alta afluencia, como el Lago del Oeste y zonas comerciales. Según las autoridades del país asiático, los dispositivos están diseñados para complementar el trabajo de los agentes de tránsito, especialmente en tareas repetitivas como la señalización vial, la orientación a peatones y la asistencia básica a turistas.

Las autoridades locales han señalado que el objetivo es optimizar la gestión del tráfico en una ciudad que recibe millones de visitantes al año, sin sustituir la labor de los policías. Le puede interesar: ¿Usain Bolt versión máquina? Robots baten récord humano en la media maratón de Pekín, China

Parte de una estrategia más amplia