“¡Hizo historia!”: Bajo la luna llena, Shakira deleitó a 2 millones de personas en la playa de Río

Bajo la luna llena, la estrella del pop latino Shakira deleitó este sábado a una marea humana en la icónica playa de Copacabana en Río de Janeiro, durante más de dos horas cargadas de hits y palabras de amor por Brasil.
Una loba - como se conoce a la cantante colombiana- formada con drones se proyectó en el cielo minutos antes de su aparición en el escenario pasadas las 23H00 (02H00 GMT), con más de una hora de retraso. Shakira subió a tarima vestida con los colores brasileños, en medio del chasquido de abanicos del público.
“Dos millones de personas. La Loba hizo historia en Rio”, publicó en X el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, quien citó como fuente al órgano oficial de turismo Riotur.