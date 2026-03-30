Brasil se toma el Ficci: cine, música y gastronomía marcarán la agenda del festival en Cartagena

Durante los seis días de la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci 65), la cinematografía y la industria audiovisual en general de Brasil, además de su música y gastronomía, serán protagonistas al ser el País Invitado de Honor de este año. Del 14 al 19 de abril, Brasil tendrá una participación que se proyecta como una de las más amplias y representativas de los últimos años. Su presencia no solo destaca por la calidad de su cinematografía, sino por una propuesta integral que articula cultura, economía creativa y experiencias para el público en distintos escenarios del festival. Entérese: Medellín estrena Escuela Internacional de Cine, ¿en qué consiste?

Uno de los indicadores más contundentes de esta participación es el volumen de obras inscritas, de las 1.719 películas postuladas al Ficci, 217 son brasileñas, marcando un récord dentro del festival y evidenciando la fuerza actual de su industria audiovisual. A esto se suma la participación de una delegación de 70 profesionales provenientes de Brasil, de los cuales 21 llegan desde São Paulo, 16 del estado de Río de Janeiro, ocho del Estado de Rio Grande do Sul y el resto de distintas regiones del país.

Esta delegación se integra al mercado del Ficci participando en actividades como rueda de negocios, networking y espacios afines. Entre ellos, se destacan players como Promovere, representada por Denise Jancar, y Utopia Docs, representada por Renato Manganello, reforzando la presencia estratégica de Brasil en el ecosistema de industria del festival. Le puede interesar: “La actuación y yo nos elegimos”: Jennifer Arenas

Brasil es el País Invitado de Honor al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. FOTO: Colprensa

El eje central de esta participación será Casa Brasil, un espacio especialmente diseñado para el festival, ubicado en el Palacio de la Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena. Esta sede funcionará como una plataforma activa donde el cine dialoga con la música, la gastronomía y la identidad cultural brasileña. Una programación que incluirá exhibiciones, presentaciones artísticas, experiencias culturales y actividades abiertas al público. Lea también: Gustavo Santaolalla en Medellín: el ganador del Óscar dará concierto en el Pablo Tobón Casa Brasil nace como un espacio de intercambio cultural vivo, en el que confluyen diversas expresiones del país: cine contemporáneo y retrospectivas, encuentros con creadores, clases introductorias de portugués y experiencias que conectan al público con los sabores y sonidos de Brasil.

La programación cinematográfica incluye la Muestra Casa Brasil, con títulos como A Fabulosa Máquina do Tempo de Elisa Capai (estreno latinoamericano), Pequeñas criaturas de Anne Pinheiro Guimarães (estreno nacional) e Isabel de Gabe Klinger (estreno latinoamericano).

A esto se suma una destacada presencia en la Selección Oficial con largometrajes como Feito Pipa de Allan Deberton y Se Eu Fosse Vivo... Vivia de André Novais de Oliveira, así como una sólida participación en cortometrajes en competencias iberoamericanas y secciones especiales.

En el componente de industria, Brasil liderará espacios estratégicos como el Encuentro Iberoamericano de Comisiones Fílmicas y el Encuentro Iberoamericano de Salas Públicas de Cine, que reunirá a representantes de distintos países para fortalecer redes de cooperación, fomentar la coproducción y generar nuevas oportunidades para el sector audiovisual en la región. Conozca la programación completa del festival en la página web oficial. Bloque de preguntas y respuestas