Blessd adelantó la fiesta en Barrio Antioquia: 500 personas acuden a diario a Navidad Bendita

Una carpa blanca, en cuyos lados se reproduce la iconografía del cantante Blessd, cubre la cancha de microfútbol de Barrio Antioquia. Dentro, un papá fotografía a sus hijos frente a las camiseta del Barcelona con el autógrafo de Lamine Yamal. También están expuestas una camiseta amarilla de Daniel Muñoz y una azul de Ronaldo, el fenómeno. Los niños posan para las fotos, se ponen de pie y pasan de largo frente a dos réplicas de las copas Libertadores que Atlético Nacional ha ganado a lo largo de su historia. Estamos en Navidad Bendita, el evento que hace cuatro años realiza el Bendito en el barrio que vio crecer a Dímelo Jara (Santiago Jaramillo), el manager que lo ayudo a convertirse en uno de los referentes del nuevo reguetón.

Siga leyendo: Karol G sorprendió con su nuevo look en La Guajira, ¿qué hacía La Bichota en este lugar?

Desde el 16 de diciembre la carpa está abierta al público e irá hasta el 24. Su manejo está a cargo de un equipo conformado por aproximadamente 60 personas, distribuidas entre áreas de producción, logística y apoyo psicosocial. Los organizadores tienen la meta de tener un público diario de quinientas personas, mediante eventos con control de aforo.

El plan incluye acciones dirigidas a primera infancia, adolescentes, adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Dentro de esta edición se incluyó una jornada específica para habitantes de calle, para la cual se habilitaron cupos previamente definidos y se desarrollaron actividades diseñadas para esta población.

En el caso de la atención a adultos mayores, se estableció una articulación con la alcaldía de Medellín con el fin de convocar personas pertenecientes principalmente a la zona. El proceso se realizó mediante inscripciones abiertas, sin establecer un rango límite de edad. Inicialmente se dispusieron 80 cupos; sin embargo, la asistencia de la jornada del 18 de diciembre superó esta cifra debido a la llegada de personas no inscritas. Ante esta situación, la organización ajustó la logística para permitir la participación de un total aproximado de 108 adultos mayores. La mayoría de los asistentes provenía del mismo barrio y hacía parte de grupos comunitarios organizados.

Lea aquí: Galy Galiano se despide de los escenarios con una gira que recorrerá todo el país

La programación general incluye un concierto gratuito de Blessd, previsto para hoy 19 de diciembre, tanto para habitantes del sector como para personas de otros lugares de la ciudad. Al tratarse de un evento al aire libre, no se cuenta con una cifra exacta de aforo esperado. Para esta actividad se diseñó un plan logístico que contempla medidas de seguridad, presencia de personal paramédico, ambulancias, rutas de evacuación y definición de puntos estratégicos para el control del espacio durante tres horas.