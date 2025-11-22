De la cárcel a la Bienal: el camino artístico de Juan Carlos Ledezma

Juan Carlos Ledezma decidió que quería ser artista desde que estaba en el colegio. Tenía 17 años, se había ganado un concurso de pintura y la admiración del profesor de arte, que lo impulsaba a pintar y reconocía su talento. Ahí encontró una forma de expresarse y de ser mejor, de sentirse bueno y reconocido.
Le puede interesar: Visitar la Bienal en sus últimos días y cinco planes imperdibles para este fin de semana en Medellín
Pero todos a su alrededor lo desanimaron, nadie creía que pudiera vivir del arte, mucho menos en Popayán. Entonces se puso a trabajar en lo que encontraba, recogiendo café, sacando arena de ríos y como ayudante de construcción. Así estuvo un par de años, hasta que decidió venir a buscarse la vida a Medellín, eran los años 80, pleno auge de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. Ledezma entró a prestar servicio en la Policía, pero rápidamente terminó en el bando contrario.
–Caí en las garras de las bandas, del facilísimo, de las ganas de poseer y sobresalir. En ese tiempo la delincuencia era tremenda, todo el mundo quería estar al lado de Pablo Escobar para que lo llenara de plata, pero yo nunca dejé de pensar en el arte, sabía que en algún momento tenía que arreglar mi vida –dice Ledezma.