Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal

La presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 se ha consolidado como una de las más comentadas e inolvidables en la historia de la NFL, que ayer reunió a al menos 70.823 asistentes dentro del Levi’s Stadium, en California, y a cientos de millones de espectadores siguiéndolo desde sus casas.
El cantante puertorriqueño dio varias sorpresas a su público y, en especial, a Latinoamérica, no solo por la escenografía y el simbolismo reflejado en la cultura y las tradiciones de la región, sino también por la mención de todos los países del continente americano, en un contexto interpretado como un mensaje subliminal dirigido al presidente Donald Trump.