Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal

El “Conejo Malo” se presentó la noche de este domingo en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, disputado entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

  • La boda en el Super Bowl 2026 durante la presentación del puertorriqueño Bad Bunny. FOTO: Captura de video
    La boda en el Super Bowl 2026 durante la presentación del puertorriqueño Bad Bunny. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 se ha consolidado como una de las más comentadas e inolvidables en la historia de la NFL, que ayer reunió a al menos 70.823 asistentes dentro del Levi’s Stadium, en California, y a cientos de millones de espectadores siguiéndolo desde sus casas.

El cantante puertorriqueño dio varias sorpresas a su público y, en especial, a Latinoamérica, no solo por la escenografía y el simbolismo reflejado en la cultura y las tradiciones de la región, sino también por la mención de todos los países del continente americano, en un contexto interpretado como un mensaje subliminal dirigido al presidente Donald Trump.

El “Conejo Malo” invitó a la estadounidense Lady Gaga, quien ya había cantado en el Super Bowl LI (2017) y que anoche se unió para interpretar un arreglo de Big Jay de su éxito Die With a Smile. Lo mismo ocurrió con el puertorriqueño Ricky Martin, quien apareció de sorpresa para interpretar un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, junto a Bad Bunny, en la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

La boda en el show de Bad Bunny

Sin embargo, hubo un momento en particular que llamó la atención en medio del espectáculo de Bad Bunny: la boda en pleno Baile Inolvidable, uno de los mayores éxitos del puertorriqueño desde su estreno en 2025.

La boda real en el Super Bowl 2026. FOTO: Captura de video
La boda real en el Super Bowl 2026. FOTO: Captura de video

Esto causó asombro porque no eran actores. La pareja realmente se casó en presencia de miles de personas y teniendo como testigo al artista musical, a quien habían invitado previamente a su matrimonio, pero Bad Bunny decidió reinvitarlos para que unieran sus vidas en medio del show.

La boda fue legal y real, y los nombres de los novios se desconocen hasta el momento. Durante el acto, partieron el pastel e incluyeron al cantante como testigo en su acta de matrimonio, pero hasta el momento no se sabe si las personas que aparecieron en la ceremonia hacían parte de la familia y amigos de la pareja o si eran integrantes del equipo de baile de Bad Bunny.

Lea también: Bad Bunny convirtió el Super Bowl en un manifiesto latino: el significado de cada símbolo de su show histórico

También hubo un momento que cautivó en gran medida por la presencia de un niño dormido en una silla en medio de la fiesta por el matrimonio, una escena que muchos interpretaron como la “esencia latina”, al verse reflejada en situaciones comunes dentro de las casas de las familias latinoamericanas. “Bad Bunny entendió la vibra”, escribieron en redes sociales.

En la famosa “Casita” del artista, la misma que ha utilizado en sus últimas presentaciones como en Medellín (Colombia), estuvieron, entre otros, Karol G, Jessica Alba, Cardi B y Pedro Pascal.

Tras la presentación, el presidente de Estados Unidos, se sintió aludido y se pronunció contra el artista, asegurando que el espectáculo fue “absolutamente terrible” y “uno de los peores” de la historia, pues, según dijo, no representaba la “grandeza de Estados Unidos”.

“El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene ningún sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende una sola palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social.

Siga leyendo: ”La peor de la historia”: la dura crítica de Trump a la presentación de Bad Bunny

