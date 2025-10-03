¡Para no perdérselo! 50 años del festival Antioquia le canta a Colombia este finde en El Retiro

Este sábado 4 y domingo 5 de octubre llega el encuentro más emblemático de la música andina colombiana: el Festival Nacional Antioquia le canta a Colombia que trae un componente muy festivo, pues llega a sus bodas de oro.
Son 50 años exaltando los bambucos, pasillos y ritmos tradicionales que han acompañado la memoria cultural del país. Este año será en el Parque Principal de El Retiro, que además se ha adornado con las flores de la obra que el artista japonés Azuma Makoto realizó para la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín.