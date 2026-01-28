¿Por qué en Latinoamérica fracasan las políticas públicas? El Nobel James Robinson analiza a Colombia

En América Latina, cuando una política pública falla rara vez se corrige, lo más común es que sea reemplazada por otra igual de ambiciosa y desconectada de la realidad. Ese es el diagnóstico de nuestra región que hace el Nobel de Economía James A. Robinson, uno de los economistas más influyentes del mundo en el estudio de las instituciones, el poder y el desarrollo.
Profesor de la Universidad de Chicago y coautor del libro Por qué fracasan los países, Robinson recibió el Nobel por demostrar que la prosperidad o el estancamiento de una sociedad no dependen solo del mercado o de la cultura, sino de cómo funcionan, o no, sus instituciones: las reglas, los incentivos y la capacidad real del Estado para hacer cumplir lo que promete. América Latina ha sido uno de sus principales objetos de estudio durante décadas, y Colombia es un caso que conoce muy de cerca.