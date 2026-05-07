Ana Valencia, de Ana y Jaime, está en UCI: su familia pide ayuda y Jaime sí se presentará en Medellín

“Hoy estamos viviendo el momento más difícil de nuestras vidas”, así comenzó el mensaje Mariana Serrano Valencia, hija de la cantante quien explicó que el pasado 1 de mayo, Ana Valencia, la gran artista colombiana “y nuestro gran amor y orgullo, atravesó por un muy complicado momento de salud que la ha llevado a encontrarse en una situación de vida o muerte”.

Cuenta Mariana que cuando ingresó al hospital su condición era “extremadamente grave. Según los médicos, su nivel de conciencia era crítico, y tuvo que ser operada de emergencia para salvar su vida”.

Ana Valencia sufrió evento cerebrovascular severo, ocasionado por una malformación arteriovenosa en su cerebro que se rompió, ocasionando una importante hemorragia.

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Lo importante y que resalta su familia es que recibió atención inmediata y fue operada rápidamente “para drenar y frenar el sangrado”.

Ana se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) conectada a ventilación mecánica, todavía presenta un edema cerebral (está inflamada) y eso complica su recuperación. No ha despertado aún y requerirá más días en la clínica.