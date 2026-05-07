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Ana Valencia, de Ana y Jaime, está en UCI: su familia pide ayuda y Jaime sí se presentará en Medellín

Su familia pide ayuda ya que Ana no ha despertado tras una cirugía de emergencia que se realizó en Venezuela y además no posee seguro médico. Ana iba a cantar en Medellín este sábado.

  • Ana Valencia se encuentra hospitalizada en Venezuela. FOTO Colprensa
    Ana Valencia se encuentra hospitalizada en Venezuela. FOTO Colprensa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 1 hora
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“Hoy estamos viviendo el momento más difícil de nuestras vidas”, así comenzó el mensaje Mariana Serrano Valencia, hija de la cantante quien explicó que el pasado 1 de mayo, Ana Valencia, la gran artista colombiana “y nuestro gran amor y orgullo, atravesó por un muy complicado momento de salud que la ha llevado a encontrarse en una situación de vida o muerte”.

Cuenta Mariana que cuando ingresó al hospital su condición era “extremadamente grave. Según los médicos, su nivel de conciencia era crítico, y tuvo que ser operada de emergencia para salvar su vida”.

Ana Valencia sufrió evento cerebrovascular severo, ocasionado por una malformación arteriovenosa en su cerebro que se rompió, ocasionando una importante hemorragia.

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Lo importante y que resalta su familia es que recibió atención inmediata y fue operada rápidamente “para drenar y frenar el sangrado”.

Ana se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) conectada a ventilación mecánica, todavía presenta un edema cerebral (está inflamada) y eso complica su recuperación. No ha despertado aún y requerirá más días en la clínica.

Según su hija, al parecer necesitará una segunda cirugía de alto riesgo en aproximadamente 2 semanas para tratar la malformación de raíz. “Requerirá tratamientos intensivos, medicamentos especializados y terapias prolongadas”.

La familia de Ana Valencia pide ayuda

La familia está recaudando fondos para esta situación que vive Ana porque ella no tenía seguro médico y los costos se incrementan cada día: “En solo cuatro días, la cuenta ya asciende a USD 40.000”, explicó su hija.

Y añadió que aún faltan al menos cinco días más en terapia intensiva antes de la próxima etapa, sumado a la próxima intervención quirúrgica y rehabilitación.

Hay una cuenta en GoFundMe para recoger fondos, pero “Debido a que GoFundMe no opera directamente en Venezuela, esta campaña es gestionada por Ezequiel S. Valencia desde España”, contó su hija.

Concierto que tenían en Medellín no se suspende y hará aporte a la familia Valencia

Ana y Jaime se iban a presentar en la ciudad este sábado 9 de mayo en el Teatro de la Universidad de Medellín en un concierto llamado Los años maravillosos en los que compartirían escenario con Billy Pontoni y Claudia de Colombia.

Los organizadores le confirmaron a EL COLOMBIANO que el show sigue en pie y que Jaime estará presente en el show: “Su hermano Jaime cantará las canciones del dúo con la ilusión y esperanza de que su hermana se recupere”, confirmaron y además añadieron una buena noticia: “parte de la taquilla del concierto en Medellín, será para aportar a los gastos de la clínica en Venezuela”.

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