Alerta por malas condiciones laborales para médicos de las UCI: Les deben hasta tres meses de sueldo a intensivistas

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y el Sindicato de Médicos Intensivistas en un comunicado expresaron su preocupación por el deterioro de las condiciones laborales en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En el documento, las organizaciones advierten sobre “retrasos en el pago de honorarios a profesionales de la salud vinculados mediante contratos de prestación de servicios, situación que —aseguran— vulnera derechos laborales fundamentales y afecta la estabilidad del sector”.

Según el comunicado, recientemente en Bogotá una institución prestadora de servicios de salud acumula retrasos de hasta tres meses en los pagos a médicos intensivistas.

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Los gremios señalaron que la contratación por prestación de servicios debe ser excepcional y acordada entre las partes, y no convertirse en una práctica impuesta que desnaturalice la relación laboral.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control que garanticen condiciones laborales dignas y el pago oportuno de remuneraciones.

El pronunciamiento también exige respeto por derechos como la afiliación integral a seguridad social, el reconocimiento de prestaciones sociales, vacaciones, descansos remunerados y garantías frente a despidos sin justa causa.

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Las organizaciones advirtieron que la precarización laboral en las UCI no solo afecta a los profesionales de la salud, sino que también “pone en riesgo la continuidad y calidad de la atención a los pacientes en servicios críticos”.

Estos gremios hicieron un llamado a la unidad del sector médico para rechazar prácticas que, según afirmaron, deterioran la dignidad profesional y comprometen la seguridad de los pacientes. El comunicado fue firmado por Jaime Alberto González Díaz, Manuel Andrés Garay Fernández y Juan José Vélez Cadavid.

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Actualmente en Colombia existen registradas 100.832 camas hospitalarias en las 11.875 Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, públicas, privadas o mixtas. De ese total, hospitales públicos son 980 (sin contar centros de salud) y 64.500 son prestadores de servicio de carácter independiente (profesionales del área de salud que trabajan por su cuenta).

Hoy, el sistema de salud del país está conformado por diversos niveles de complejidad, cuyos servicios se prestan a través de las EPS que reciben las cotizaciones y, mediante las IPS, ya sean hospitales públicos o clínicas y consultorios particulares.

La carta básica de servicio es el Plan Obligatorio de Salud, POS, al que tienen derecho y acceden los ciudadanos afiliados, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado en salud. Todos deben recibir el servicio en igualdad de condiciones.