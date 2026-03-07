En 30 años, la Red de Músicas de Medellín ha transformado más de 80.000 vidas

Con un televisor barrigón, un VHS con sus respectivas cintas y un equipo de sonido, subía Juan Guillermo Ocampo a finales de los ochenta las lomas de Castilla y Aranjuez para ir a predicar sobre música. Y predicar, que es finalmente persuadir, no bajo la premisa de que por cultura o cualquier otro pretexto el otro debe conocer las bondades superiores de Mozart o Beethoven, sino con la excusa de que la música es mucho más que técnica y partitura.
Con eso en mente fue que llegó a esos dos barrios del norte de Medellín, en los que, al igual que en toda la ciudad, la violencia era un brote que parecía imposible de erradicar. Allá iba a dar charlas de apreciación musical, un formato que había arrancado en Amadeus, primero en su sede del centro y después en la de Laureles, la empresa familiar que creó en 1988 ante la poca oferta de partituras, instrumentos, accesorios e insumos musicales en la ciudad.
Aunque su origen fue comercial, el sueño con esta compañía era que tuviera una función social que, como dice Juan, entre choque y choque fue encontrando el sentido en el entorno cultural de Medellín. En ese entonces, además de que la cultura se iba marchitando por el caos de bala y muerte del narcotráfico, estaba esa idea de que esa música sin letras, y que escuchaba la gente de corbata y tacón, primero, no era para los que vivían en el barrio y, segundo, era una cosa aburridísima.
“Y había tantos problemas y muchos pensaron en muchas soluciones. Para nosotros fue un gran descubrimiento entender que el problema no era cultural, sino social; que había que incursionar en la labor social que necesitaban los barrios. Entre esos elementos o actores de la solución estaban la música, el arte, la cultura y, sobre todo, la educación. Teníamos que educar a los adultos, a los jóvenes y a los niños, pero hacerlo de una manera divertida, moderna. No se trataba de poner a escuchar a Beethoven en estilo rock, sino de hacer agradable a Beethoven”, recuerda Ocampo, que para poder ir a conversar sobre música clásica en Castilla y Aranjuez, donde estaban en guerra ambos bandos por el territorio, lo primero que tuvo que hacer fue encontrar la manera de ganarse la confianza de los vecinos y los “dueños” de las cuadras.
Arrancó invitando a organizaciones culturales de ambos sectores a las charlas que se hacían en la sede de su negocio. Como quedaron amañados y, por ende, convencidos, el siguiente paso fue preguntar si había espacio para algo así en el barrio. Luego, con las autorizaciones pertinentes, Juan Guillermo llegó a quitarle el “frac” a la música y a hablar de ella como lo que es: una expresión del talento y de la creatividad humana.