Caso Zulma Guzmán: Fiscalía cita a Juan de Bedout por casos de otras mujeres envenenadas con talio

Mientras se busca avanzar en la extradición de Zulma Guzmán Castro por algunos casos de envenenamiento con talio, la Fiscalía ha citado a presuntas víctimas de la empresaria como Juan de Bedout, padre de una de las niñas asesinadas, para que testificara por otro caso con injerencia de esta mujer.

Hace menos de un mes, la Fiscalía anunció la existencia de otros dos casos de mujeres envenenadas con talio que pudieran estar conectados con la empresaria Zulma Guzmán, quien es la principal señalada por la muerte de dos niñas a causa de esta sustancia.

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De acuerdo con el ente acusador, la excuñada de la empresaria, Elvira Restrepo, y una modelo identificada como Catalina Ramírez, fallecieron luego de que ambas recibieron chocolates y, en el segundo caso, helado contaminado con la peligrosa sustancia química.

Los alimentos con talio, según las investigaciones, fueron enviados con un domiciliario, siendo esto similar al envenenamiento efectuado sobre las niñas Emilia Forero e Inés de Bedout en abril de 2025. Estos elementos conectarían a Guzmán Castro con ambos crímenes, convirtiéndola en prioridad para su extradición.

Con esa línea de investigación, El Tiempo confirmó que la Fiscalía citó a Juan de Bedout para que declarara sobre sí conocía a una de las mujeres envenenadas con talio.