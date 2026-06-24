Para este 25 de junio está programada instalación de zona de ubicación del Clan del Golfo: ¿cumplirán?

Para este jueves 25 de junio está programada la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para un contingente inicial de 400 integrantes de la organización criminal Clan del Golfo, justo a menos de dos meses de que finalice el periodo de mandato del presidente Gustavo Petro.
Las negociaciones entre ese grupo ilegal y los delegados de la Casa de Nariño están activas desde finales de 2025, cuando se pactó en Doha, Catar, que habrían tres ZUT ubicadas en áreas rurales de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó).
De manera preliminar se había fijado la fecha del 1° de marzo de 2026 para concretar el desplazamiento de la tropa, pero fue aplazada por varias razones, entre ellas que la Fuerza Pública estaba concentrada en el dispositivo del Plan Democracia para las elecciones legislativas, lo que cual complicaba su atención a ese procedimiento.
La nueva fecha quedó establecida para después de la segunda vuelta presidencial, y fuentes cercanas al proceso señalaron que la primera ZUT en ser ocupada será la de Tierralta.