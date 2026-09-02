Nicolás Echavarría será el tercer colombiano en disputar la prestigiosa Presidents Cup en Estados Unidos

El golfista antioqueño Nicolás Echavarría fue elegido para disputar la Presidents Cup, el prestigioso torneo que se disputará en Illinois, del 24 al 27 de septiembre, convirtiéndose en el tercer nacional en estar en esta competencia.

“Me siento muy feliz de haber cumplido este nuevo objetivo; es increíble compartir con un equipo y luchar por un mismo fin. Me he reunido con mis compañeros en un par de ocasiones y la verdad que estoy muy contento por haber sido elegido por el capitán”, aseguró Nicolás.

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Precisamente, el capitán Geoff Ogilvy resaltó el presente del antioqueño. “Nico tiene mucho entusiasmo y muchas ganas de jugar la Presidents. Fue muy bueno verlo ganar este año y jugó bien el último mes; puso nuestro escudo en el protector de pantalla de su teléfono hace dos años y eso es muy emocionante para un capitán, pues demuestra que quería estar en Medinah desde el inicio”.