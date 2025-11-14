La recluta Yetzibel Tiles Ipuana entró a la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia con apenas 19 años de edad. Lo logró, porque se convirtió en la primera mujer indígena en prestar el servicio militar en la Aviación del Ejército, y también porque demostró tal coraje y disciplina, que se graduó con honores.
La joven proviene de un resguardo de la etnia wuayúu, en cercanías del municipio guajiro de Albania, donde se crió con cinco hermanos, las tradiciones milenarias del pueblo aborigen y el sol abrasador del desierto.
El amor por la Institución se lo inculcaron tres tíos que portaron el uniforme. “Me llamaba mucho la atención su disciplina. Se convirtió en un sueño desde niña”, recordó en una conversación telefónica con EL COLOMBIANO.
Cumplidos los 18 años de edad, su idea inicial era prestar servicio en el cantón militar La Popa, adscrito a la Décima Brigada del Ejército y ubicado en Valledupar (Cesar); sin embargo, al presentarse a la inscripción en noviembre de 2024, ya 300 mujeres se le habían adelantado, los cupos estaban llenos.
Así que ingresó a la página del Ejército en Facebook, anotó el teléfono de Incorporaciones y logró un puesto en el cuarto contingente, pero en la fría y lejana Bogotá.
Con la autorización de su mamá, Maribel Tiles, llegó a la capital el 16 de noviembre de ese año y se presentó en el distrito de reclutamiento. Era su segunda vez en Bogotá, y se perdió, por lo que un oficial tuvo que salir a buscarla.
Se enfiló junto a 16 compañeras, y en plena formación sintió su primer golpe de realidad: “¡Hacía cule e’ frío!”. Un temblor gélido le recorrió la columna y en el acto se desmayó.