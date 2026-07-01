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Xi Jinping felicita a De la Espriella tras su elección y reafirma compromiso de China con Colombia

El presidente de China envió una carta a Abelardo de la Espriella en la que destacó los 46 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y expresó su disposición para ampliar la cooperación bilateral.

  • Xi Jinping felicita a De la Espriella por su elección como presidente y reafirma compromiso de China con Colombia. Foto: Colprensa / tomada de X @zhu_jingyang
    Xi Jinping felicita a De la Espriella por su elección como presidente y reafirma compromiso de China con Colombia. Foto: Colprensa / tomada de X @zhu_jingyang
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 57 minutos
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El presidente de China, Xi Jinping, se sumó a los líderes internacionales que han felicitado a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia. A través de una carta fechada el 29 de junio de 2026, el mandatario chino destacó la importancia de la relación bilateral y manifestó su interés en profundizar la cooperación entre ambos gobiernos durante el próximo cuatrienio.

En la comunicación, dirigida al presidente electo, Xi expresó “las sinceras felicitaciones” en nombre del Gobierno y del pueblo chino por su triunfo en las urnas.

Entérese: Trump siguió celebrando el triunfo de Abelardo y dijo que espera “con ganas” poder trabajar con él en Colombia

El mandatario asiático recordó que China y Colombia mantienen una Asociación Estratégica y resaltó que, durante los 46 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, los vínculos “han pasado la prueba de las vicisitudes internacionales y siempre han mantenido un buen ímpetu de desarrollo”, con avances en la confianza política, el intercambio entre ambos pueblos y la cooperación en la iniciativa de la Franja y la Ruta.

Asimismo, Xi Jinping manifestó su disposición para fortalecer los lazos bilaterales durante el gobierno de De la Espriella. “Al otorgar alta importancia al desenvolvimiento de las relaciones sino-colombianas, estoy dispuesto a trabajar junto con usted para profundizar en mayor medida los intercambios y la cooperación binacionales en los diversos ámbitos y orientar la Asociación Estratégica China-Colombia a subir nuevos peldaños, en mayor beneficio de ambos pueblos”, escribió en la carta compartida por Zhu Jingyang, embajador de la República Popular China en Colombia.

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El escrito concluye con un mensaje de buenos deseos para la nueva administración colombiana. “Es mi sincero deseo que, bajo su liderazgo, el Gobierno y el pueblo colombianos logren nuevos y mayores éxitos en la construcción nacional”, señaló Xi Jinping.

Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 con 12.960.166 votos (49,66 %), frente a 12.708.312 sufragios (48,70 %) alcanzados por Iván Cepeda, una diferencia de 251.854 votos, equivalente a cerca de 0,96 puntos porcentuales.

En contexto: CNE declara triunfo de Abelardo de la Espriella: es el presidente electo tras vencer por 251.854 votos a Iván Cepeda

De la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto de 2026, cuando iniciará el período constitucional 2026-2030 en reemplazo de Gustavo Petro.

Con el mensaje de Xi Jinping, ya son varios los líderes internacionales que han expresado públicamente sus felicitaciones al presidente electo colombiano. Entre ellos figuran Donald Trump, Daniel Noboa, Javier Milei, José Raúl Mulino, Santiago Peña, Giorgia Meloni y Xiomara Castro. También enviaron mensajes figuras como Marco Rubio, Pete Hegseth, María Corina Machado, Jorge Quiroga, María Elvira Salazar, Bernie Moreno, Keiko Fujimori y José Antonio Kast, quienes han hecho público su respaldo al mandatario electo colombiano.

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