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Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, pero no a su curul en el Congreso

El movimiento ocurre justo cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección a dicha comisión por presuntas demoras en los procesos de investigación relacionados con la superación de topes en la campaña “Petro Presidente”.

  • Wadith Manzur fue enviado a prisión por el escándalo de la UNGRD. Foto Colprensa.
    Wadith Manzur fue enviado a prisión por el escándalo de la UNGRD. Foto Colprensa.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, Wadith Manzur (Partido Conservador) fue reelegido para el periodo 2026-2030. Días después, se entregó a la justicia por su presunta vinculación con el saqueo de la UNGRD. Ahora se conoció que el senador electo presentó su renuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Esta decisión de Manzur representa su dimisión de esta célula legislativa, pero no significa que haya renunciado a su curul en el Congreso.

El movimiento del senador electo se da tan solo unos días después de que la Corte Suprema de Justicia pusiera la lupa sobre el avance, o la falta de este, en las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusación de la Cámara por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022.

Es por ello que este pasado martes, el despacho de la magistrada Cristina Lombana ordenó una inspección a las instalaciones de la Comisión de Acusación, con el fin de verificar de primera mano el estado de los procesos y las actuaciones adelantadas por los funcionarios encargados.

La diligencia tiene como objetivo determinar si se han presentado demoras injustificadas o posibles obstrucciones en el curso de las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Por esto, la Corte busca establecer si los procesos avanzan conforme a la ley o si, por el contrario, han quedado rezagados sin una justificación válida.

La decisión de Manzur

En el documento en el que se presenta su renuncia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, este expuso que su decisión se basa en “el propósito de facilitar la adecuada organización interna de la corporación”.

También, que a través de esta deja “constancia de que el espacio que venía ocupando en dicha Comisión queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes”.

Mientras tanto, Manzur permanece recluido en la Escuela de Carabineros, desde el pasado 19 de marzo.

Días antes, el 11 de marzo, la Corte le impuso medida de aseguramiento al considerar que, presuntamente, habría negociado sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de contratos de la UNGRD.

Lea también: Wadith Manzur quiere posesionarse pese a estar encarcelado por el caso UNGRD, ¿podrá?

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