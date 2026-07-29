Wadith Manzur, detenido por saqueo a la UNGRD, no podrá posesionarse como senador desde su lugar de reclusión, ¿por qué?

Wadith Manzur, implicado en el escándalo de la UNGRD, no podrá posesionarse como senador del Partido Conservador, ya que está preso mientras avanza su proceso judicial. Manzur había solicitado posesionarse de manera virtual o en su sitio de reclusión, pero el secretario general del Senado, Diego González, respondió que solo puede hacerlo en el Congreso, algo imposible para él en el momento.

Para explicarlo, González citó, primero, la Ley Quinta de 1992, el reglamento del Congreso. En esa, se habla de que la virtualidad solo aplica para trámites “expresamente regulados” por ese documento. Y entre ellos no está el acto de posesión.

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Segundo, citó el artículo 140 de la Constitución, que dicta que “el Congreso tiene su sede en la capital de la República” y de una interpretación de la Corte Constitucional que dice que “el Congreso tiene una sola sede”.

A su vez, que quienes se incorporen “deberán posesionarse ante el presidente de la Cámara respectiva” y que “no hay norma expresa” que permita que Manzur se posesione en otra parte.

En teoría, si el congresista no se posesiona el 20 de julio y hasta ocho días después pierde su investidura, a menos de que “medie fuerza mayor”, que, en el caso de la privación de la libertad, puede considerarse.

En otras palabras, lo que se considera por ahora es que no pierda su investidura, no que pueda posesionarse, pues solo puede hacerlo en el Capitolio Nacional.

Manzur había pedido hacerlo de manera virtual o que la mesa directiva del Senado se trasladase al centro de reclusión donde permanece para tomarle juramento, pero con la carta de González se evidencia que, hasta el momento, no es posible.