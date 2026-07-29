Estos son los rivales de Atlético Nacional y DIM para octavos de final de la Copa BetPlay

Con la confirmación de Atlético Nacional como clasificado, tanto el cuadro verde como el Independiente Medellín conocieron los rivales que tendrán en la siguiente fase de la Copa BetPlay, los octavos de final, que aún no tiene fechas confirmadas.

Con los primeros clasificados, ya están listas tres de las ocho llaves que se disputarán en la siguiente fase del torneo. Atlético Nacional, que dejó en el camino a Tigres, ahora se enfrentará al Deportivo Cali, mientras que DIM tendrá que enfrentar a Pasto.

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El cuadro de Nariño ganó la serie ante Bogotá FC 3-1, para avanzar en el torneo que reúne a los equipos de la A y la B, y que tiene a Atlético Nacional como el más campeón con ocho títulos, seguido de Millonarios y DIM con 3, cada uno. Con dos aparecen Junior y Santa Fe.

La otra llave que quedó definida es la que disputarán el Deportes Quindío y Llaneros. El cuadro de Armenia igualó la serie 3-3 con Deportes Tolima y luego lo venció desde los lanzamientos de penal 4-2, pero el hecho sobresaliente de esta llave, fue el error arbitral del central Ricardo Pabón, quien sancionó una mano penal, pero la acción fue del atacante y no del defensa. Lastimosamente, como estas instancias de la Copa no cuentan con VAR, no se pudo remediar la determinación y José Lloreda marcó para el 2-1 parcial y 3-3 de la serie que se fue a los penales.

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La Dimayor aún no ha confirmado las fechas para estas llaves, debido a que aún están en desarrollo los juegos de clasificación, a la espera de confirmar qué clubes serán los rivales de Real Cundinamarca, Deportivo Pereira, Millonarios, Alianza Valledupar y Fortaleza.

Esos rivales saldrán de las llaves que se disputan en la actualidad de la siguiente manera: Internacional de Bogotá- Internacional de Palmira (1-0), América-Real Cartagena (2-1), Junior-Barranquilla (2-2), Once Caldas-Envigado (3-0) y Santa Fe-Unión Magdalena que aún no se ha programado.

Hay que recordar que Atlético Nacional, que es dirigido por Lucas González, es el campeón defensor del torneo, ya que ganó el título en la final disputada contra el Independiente Medellín, con un resultado global de 1-0.

El Poderoso contó en esa edición con el argentino Francisco Fydriszewski, quien fue uno de los goleadores del torneo con 5 tantos, igualado con Jayder Asprilla, del Real Cundinamarca.

El DIM, que es orientado por Luis Amaranto Perea, además de la Copa y la Liga, también disputa la serie de clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Precisamente este miércoles se mide como visitante ante Vasco da Gama, a las 5:00 de la tarde, serie que va igualada 2-2.