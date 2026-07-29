Antioquia le pedirá al gobierno de De la Espriella que le ceda las carreteras que tiene el Invías

El Departamento de Antioquia le volvió a pedir al Gobierno Nacional que las vías que hoy están en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) sean cedidas a la región.
La solicitud se produjo en medio de la incertidumbre por el final de la concesión de Devimed este viernes 31 de julio, que le entregará a ese instituto el manejo completo de la autopista Medellín - Bogotá en el departamento.
Temiendo que la crisis que ya aqueja al tramo en calzada sencilla se extienda a todo el corredor, la Gobernación de Antioquia alzó la mano y pidió hacerse cargo de su mantenimiento.
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“Hay preocupación por la terminación del contrato de la concesión vial que operó por cerca de dos décadas algunas de las vías del Oriente del departamento. Ahora el Invías asumirá la administración de estos corredores con sus peajes y ya vimos lo que infortunadamente ocurrió con el tramo vial que va desde El Santuario hasta Caño Alegre”, advirtió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
“El instituto, que se ha comprometido también con una transición ágil para el pago electrónico de los peajes, debe actuar con prontitud. El Gobierno de Antioquia estará vigilante y a la espera para honrar estos nuevos compromisos. Además, al nuevo gobierno, le hemos pedido que nos ceda los tramos viales a cargo del Invías en Antioquia para ser nosotros los que tengamos ocasión de responderle a nuestros paisanos”, añadió el mandatario seccional.