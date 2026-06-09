Wadith Manzur, implicado en caso UNGRD, ahora aparece en escándalo por millonario saqueo a regalías

Aunque el senador Wadith Manzur ya enfrenta un proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su nombre volvió a aparecer en otra investigación de la Fiscalía. Se trata del caso Aremca, un proceso judicial en el que se investiga el presunto direccionamiento de 101 contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de 600.000 millones de pesos en departamentos como La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Arauca, Caldas y Casanare. Lea también: El escándalo de corrupción que superaría el desfalco de la Ungrd Durante las audiencias contra nueve directivos y exfuncionarios de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, diligencias que se adelantan desde mayo, los fiscales del caso mencionaron en varias oportunidades a Manzur, al señalar presuntos vínculos políticos entre el congresista y la organización que hoy es investigada.

Testigos ubican a Manzur en la órbita política de Aremca

En las más recientes audiencias, el fiscal Andrés Felipe Vásquez, dio a conocer que Aremca funcionaba, supuestamente, “como una importante plataforma de apoyo político para el senador Wadith Manzur”, quien en las elecciones legislativas de marzo pasado obtuvo cerca de 135.000 votos y actualmente se encuentra recluido en una guarnición militar por orden de la Corte Suprema por el caso UNGRD. Uno de los testimonios más relevantes fue el de María Guadalupe Ortiz, exfuncionaria de Aremca y coordinadora de proyectos de la entidad, quien entregó información y evidencias a las autoridades. Según su declaración, Gustavo Bolaño Pastrana —considerado por la Fiscalía como el hombre fuerte detrás de Aremca— “promovió activamente la candidatura de Wadith Manzur” en las elecciones legislativas. No se pierda: Fiscalía imputará cargos a exgobernadora de Arauca por escándalo de regalías Ortiz aseguró que el respaldo político no provenía únicamente de Bolaño, sino que se extendería a buena parte de la estructura de la asociación. Para los investigadores, estos señalamientos cobran relevancia porque ayudan a establecer las relaciones políticas alrededor de una entidad que habría manejado millonarios recursos públicos a través de contratos cuestionados.

La interceptación que menciona a Manzur

El nombre del senador Wadith Manzur también apareció en una interceptación telefónica incorporada al expediente. En la conversación, Luis Soto Caraballo, encargado de supervisar contratos de Aremca y hoy procesado dentro del caso, manifestó a su pareja tener temor por el avance de las investigaciones y aseguró que había pedido ayuda a Gustavo Bolaño para conseguir otro empleo. Durante el diálogo, Soto sugirió que podría ser ubicado en alguna entidad pública y mencionó específicamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Lea también: Destapan red de corrupción que habría desviado medio billón de pesos en regalías: hay nueve capturados Luis Soto: “Preocúpate por la otra gente, pero sinceramente yo estoy cagado, le dije así (a Gustavo Bolaño). ‘Y te agradezco, marica, que si está entre tus posibilidades, ubícame en otro lado’, yo le dije, ubícame en otro lado, tú puedes ubicarme en otro lado”. Mujer: “¿Cómo hace que te ubique en otro lado?”. Luis Soto: “O sea, que me dé otro trabajo, o que me meta en una gobernación, en algún... Algo, bebé. Tantos programas, en la unidad de riesgo, que es de Wadith, algo, algo”. Para la Fiscalía, la conversación resulta llamativa porque el procesado relaciona directamente esa entidad con Wadith Manzur, quien actualmente se encuentra vinculado judicialmente al escándalo de contratación que sacudió a la UNGRD. Le puede interesar: “Cuando pedí devolverlos, ya no estaban”: Augusto Rodríguez sobre los $500 millones de “Papá Pitufo” Hasta ahora, el senador no ha sido vinculado formalmente al expediente Aremca. Sin embargo, los fiscales han considerado relevante mencionar su nombre durante las audiencias debido a los testimonios y conversaciones interceptadas que lo ubican dentro del entorno político de algunos de los investigados. La atención de los investigadores se concentra especialmente en esclarecer la relación entre Gustavo Bolaño, señalado jefe de la organización, y distintos actores políticos que habrían tenido influencia en las regiones donde se ejecutaron los contratos financiados con recursos de regalías. Entérese: “Yo presenté a Xavier Vendrell con ‘Pitufo’”: habla testigo sobre la reunión de los 500 millones de pesos en campaña Petro

La posible colaboración de Gustavo Bolaño