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¿Volcán Puracé hará erupción? Esto dijo el SGC sobre la actividad sísmica y la emisión de gases

En menos de 24 horas hubo alrededor de 150 eventos telúricos y hay alerta sobre la emisión de gases y la formación de flujos de lodo.

  • Las emisiones de ceniza del Volcán Puracé mantienen la alerta naranja. Foto: Colprensa
    Las emisiones de ceniza del Volcán Puracé mantienen la alerta naranja. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Ante la reciente actividad sísmica desatada por el volcán Puracé, donde hubo alrededor de varios temblores y emisión de ceniza durante el fin de semana, el Servicio Geológico Colombiano detalló en su último boletín el estado del cráter, los cambios presentados y si puede disminuir la actual alerta naranja.

De acuerdo con la autoridad geológica, en las últimas semanas la montaña ha presentado cambios importantes y sus valores han superado la base de su comportamiento normal, por lo que aún el volcán no ha retornado a su estabilidad.

Asimismo, detalló que entre la noche del domingo, 30 de agosto, y la tarde del lunes, 31 de agosto, hubo un incremento importante tanto en el número de sismos como en la energía liberada, con alrededor de 150 eventos registrados, los cuales se localizaron entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán, a profundidades de entre 8 y 12 kilómetros respecto a la cima.

Lea también: Temblor de 4,3 en Cauca tras aumento de sismos cerca del volcán Puracé: van más de 50 en un día

Sobre el volcán Puracé, hay alerta naranja para sus poblaciones aledañas, esto además con otras señales que hay de una actividad crítica, como lo son las dos últimas emisiones de ceniza. El SGC advierte en su último boletín que pueden ocurrir de manera repentina nuevas emisiones de gases y ceniza acompañadas de la expulsión de fragmentos de roca en la zona de los cráteres.

También, el monitoreo de gases indica que continúan las emisiones de dióxido de azufre y se mantiene el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono medido en el suelo; sin embargo, no hay muestras de anomalías térmicas en el fondo del cráter.

Por esta actividad, las autoridades han hecho un llamado a las comunidades que conviven cerca de ríos que nacen en los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que la acumulación de ceniza y materiales emitidos por el cráter puede llegar a formar flujos de lodo de menor alcance.

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Igualmente, se mantiene la restricción a acercarse a las zonas de los cráteres, pues aunque haya variaciones, se requiere un tiempo prudencial para confirmar que haya una tendencia estable a los niveles normales del volcán.

Siga leyendo: Volcán Puracé mantiene alerta Naranja tras siete emisiones de ceniza

Preguntas y respuestas

¿Puede bajar la alerta naranja del volcán Puracé en los próximos días?
La alerta naranja se mantiene porque el volcán aún no ha recuperado sus niveles de estabilidad. El SGC indicó que se necesita un tiempo prudencial de monitoreo para confirmar una tendencia estable antes de considerar una disminución de la alerta.
¿Cuántos sismos se registraron en el volcán Puracé entre el 30 y el 31 de agosto?
Entre la noche del 30 de agosto y la tarde del 31 de agosto se registraron alrededor de 150 eventos sísmicos. Estos ocurrieron entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán, a profundidades de 8 a 12 kilómetros.
¿Qué recomienda el SGC a las personas que viven cerca de los ríos del Puracé?
El SGC recomienda especial atención a las comunidades cercanas a los ríos que nacen en los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a la posibilidad de que la acumulación de ceniza y materiales genere flujos de lodo.

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