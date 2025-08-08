x

“Muy parecido a lo de la Copa América”: vocalista de Damas Gratis contó su versión sobre los desmanes en el Movistar Arena

Pablo Lescano, vocalista de la agrupación argentina que no se pudo presentar en la capital por los disturbios provocados, al parecer, por barristas, rechazó lo sucedido en el recinto.

  • El vocalista de Damas Gratis, Pablo Lescano, lamentó lo sucedido en Bogotá. FOTOS: Tomada de redes sociales
    El vocalista de Damas Gratis, Pablo Lescano, lamentó lo sucedido en Bogotá. FOTOS: Tomada de redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

08 de agosto de 2025
bookmark

Tras una fatal batalla campal en el Movistar Arena antes del concierto de la agrupación de cumbia villera Damas Gratis, el espectáculo no se pudo realizar debido a los heridos, el temor de los demás asistentes e inclusive el fallecimiento de una persona a las afueras del recinto.

Esta lamentable situación fue rechazada por el grupo argentino. La molestia por lo acontecido la reveló ante el medio argentino de radio La Red el vocalista de la agrupación, Pablo Lescano.

En contexto: Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona

Para el intérprete de cumbia villera, “esto que pasó no puede pasar, que muera una persona que fue a un recital de música” y que en todo evento debe de haber una resistencia a la violencia como pilar para su desarrollo.

Lescano contó ante el medio citado que ni alcanzaron a llegar al Movistar. “Cuando bajamos nos dicen que se cancelaba el show porque entraron barras y violaron la seguridad de la entrada. Muy parecido a lo de la Copa América, que metieron presión y se metieron”, enfatizó, comparando la situación con los desmanes ocurridos en julio de 2024 en Miami (EE. UU.) antes de la final entre Colombia y Argentina.

“Nos dijeron que esperáramos un momento por parte de la producción colombiana y nos enteramos que había una batalla campal, una locura”, explicó el integrante de Damas Gratis exaltando que este tipo de sucesos “no nos pasa en Argentina ni en ningún lado”.

Sobre la persona que falleció a las afueras del Movistar Arena, el músico de 47 años mostró su frustración. “Me da pena, me entristece que una persona que fue a ver un show de música termine falleciendo”.

Los fatídicos hechos sucedieron en la noche del miércoles, 6 de agosto, donde varias personas ingresaron a la fuerza al Movistar Arena y ya adentro comenzaron a pelear unos con otros. Algunos ingresaron, incluso, con armas cortopunzantes.

Una persona muerta, cinco heridos con armas blancas recuperándose en centros asistenciales y daños en el Movistar Arena fue el saldo que dejó la batalla campal de acuerdo con un informa de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Sigan leyendo: La historia de Damas Gratis, la agrupación musical que tuvo que cancelar su presentación en Bogotá por disturbios

