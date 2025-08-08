“Muy parecido a lo de la Copa América”: vocalista de Damas Gratis contó su versión sobre los desmanes en el Movistar Arena

Tras una fatal batalla campal en el Movistar Arena antes del concierto de la agrupación de cumbia villera Damas Gratis, el espectáculo no se pudo realizar debido a los heridos, el temor de los demás asistentes e inclusive el fallecimiento de una persona a las afueras del recinto.

Esta lamentable situación fue rechazada por el grupo argentino. La molestia por lo acontecido la reveló ante el medio argentino de radio La Red el vocalista de la agrupación, Pablo Lescano.

En contexto: Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona

Para el intérprete de cumbia villera, “esto que pasó no puede pasar, que muera una persona que fue a un recital de música” y que en todo evento debe de haber una resistencia a la violencia como pilar para su desarrollo.

Lescano contó ante el medio citado que ni alcanzaron a llegar al Movistar. “Cuando bajamos nos dicen que se cancelaba el show porque entraron barras y violaron la seguridad de la entrada. Muy parecido a lo de la Copa América, que metieron presión y se metieron”, enfatizó, comparando la situación con los desmanes ocurridos en julio de 2024 en Miami (EE. UU.) antes de la final entre Colombia y Argentina.