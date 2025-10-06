x

“Hoy en día siento un profundo odio por Pablo Escobar ”: habla Virginia Vallejo

La controvertida expresentadora y exmodelo, hoy exiliada en Miami, reveló detalles íntimos de su romance de cinco años con el capo y confesó qué siente por él actualmente.

    Pablo Escobar y Virginia Vallejo tuvieron una relación amorosa de cerca de cinco años. FOTOS: ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
05 de octubre de 2025
bookmark

Virginia Vallejo, la reconocida expresentadora y exmodelo que alcanzó la fama en la televisión colombiana durante los años 80, habló sobre su turbulenta vida y su célebre romance con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

A sus 76 años, la autora, que actualmente vive exiliada en un apartamento en Miami, Florida (EE. UU.), dio una entrevista con el programa Los Informantes de Caracol Televisión, en la que abordó sin rodeos su relación con el capo.

Puede leer: La Hacienda Nápoles se “desnarcotiza”: ya es el cuarto parque de diversiones más visitado de América Latina

Vallejo fue tajante al asegurar que no se arrepiente de haber amado a Escobar, el peor criminal de la historia de Colombia y uno de los más sanguinarios y crueles de la historia.

“Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos que fueron espantosos, ni de Pablo que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X”, enfatizó.

A pesar de su falta de arrepentimiento por el amor vivido durante cinco años, la también escritora recalcó que sus sentimientos han cambiado drásticamente: “Hoy en día siento por Pablo un profundo odio”.

Además, Vallejo insiste en corregir la forma en que se define su vínculo histórico, señalando que la relación era de iguales. “Yo nunca fui la amante de Pablo Escobar (...) Fui una de las amantes y él fue uno de mis amantes. Tuvimos una relación en los mismos términos de iguales”, subrayó.

Así fue como inició la relación entre Virginia Vallejo y Pablo Escobar

La presentadora narró que el inicio de su relación se dio en 1982, cuando ella visitó la Hacienda Nápoles en compañía de su novio de la época, Aníbal Turbay, sobrino del presidente Julio César Turbay. La seducción no fue por su parte, sino que “Pablo me conquistó a mí”, especialmente después de que él le salvara la vida tras quedar atrapada en un remolino en un río.

Le puede interesar: Vergonzoso: ahora venden en la Comuna 13 la Operación Orión como “atractivo turístico”

Vallejo confesó que, si bien sabía que él estaba casado, acordaron que la relación sería completamente secreta y se veían a solas, usualmente en Nápoles, en el penthouse que Escobar tenía en un edificio pequeño. Aunque ella ya sabía que él era un capo del narcotráfico, no le importaba de dónde provenía el dinero, sino “lo que hace con eso y, además, sus planes de sacar dizque a esa ciudad (Medellín) de la pobreza”.

A pesar de la controversia que la persigue, Virginia Vallejo afirma que su vida es interesante porque fue la primera en muchas cosas, incluyendo el haberse metido con un delincuente.

Vallejo salió de Colombia el 18 de julio del 2006, en un avión de la DEA, llegando a Estados Unidos como testigo protegido luego de declarar contra las mafias y sus vínculos con la política. Vive en un conjunto residencial para adultos mayores en su exilio en Miami.

Respecto a su futuro en Colombia, es enfática: “Nunca volveré a Colombia jamás. No extraño nada”.

Curiosamente, el arrepentimiento más profundo de Vallejo no está relacionado con el capo, sino con su falta de visión materialista. Recordó que cuando Escobar le ofreció que pidiera lo que quisiera, ella respondió: “no quiero nada, Pablo, de bruta. Esa es una de las cosas que me arrepiento en la vida (...) Yo debía haberle pedido todo”.

Vallejo se dedica actualmente a escribir. Acaba de terminar El alucinante país dorado, que es el primero de tres libros de ficción que contienen ”pinceladas de la realidad que tuvo que vivir”.

