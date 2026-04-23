x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Violenta riña entre hinchas de Nacional y Junior deja dos muertos en Bogotá

Las autoridades investigan los hechos. Se habrían presentado ataques con armas de fuego y armas blancas.

  • La riña se presentó después de un partido en el que Nacional derrotó a Junior 4-0. Foto: Captura de pantalla.
    La riña se presentó después de un partido en el que Nacional derrotó a Junior 4-0. Foto: Captura de pantalla.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior dejó dos muertos en el centro de Bogotá, concretamente en la localidad de Santa Fe, en la calle 24 con carrera 15, en plena zona de tolerancia de la capital.

La noticia llega en medio de una oleada de atracos y problemas de orden público que vienen presentándose en Bogotá; entre otros, el ataque armado a la aspirante a la Contraloría General de la Nación Elvia Isabel Otero y el asesinato de un estudiante de la Uniminuto en una estación de Transmilenio.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que se enfrentaron un grupo de hinchas de Nacional y Junior. Los verdes venían desde el sector de La Rebeca, donde suelen juntarse, cuando los aficionados del “Tiburón” les habrían dicho que no deberían estar en el lugar, por lo que empezaron a agredirse.

Lea también: Primicia | Chats y pruebas contra Brayan Cruz, implicado en magnicidio de Miguel Uribe que capturaron en Argentina

En medio de la riña, una persona con arma de fuego generó tres personas heridas, y tres por arma cortopunzante. Lamentablemente, dos murieron; todos hinchas de Nacional, según informó la Policía Metropolitana a los medios de comunicación.

Esto está basado en versiones y testimonios, pero la investigación a fondo ya está en manos de las autoridades competentes.

“Estamos acá con todo el equipo de investigación, el CTI (Cuerpo de Investigación Técnica) de la Fiscalía y estamos trabajando, recopilando las cámaras, escuchando las versiones y los testigos que puedan esclarecer el hecho”, según informó el comandante general de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, desde el lugar de los hechos, en la noche del 22 de abril.

Y añadió que “todos los miércoles ellos se reúnen (los hinchas) y hasta ahora nunca había ocurrido una situación especial con ellos, se reúnen a programar dónde van a apoyar al equipo. Lastimosamente, hoy, cuando pasaron por este lugar, fueron agredidos por supuestamente hinchas del Junior”.

Antecedentes: batalla campal en el estadio Atanasio Girardot

No es la primera vez que se presenta una riña entre simpatizantes de estos equipos. La más mediática en los últimos años fue en septiembre de 2024, cuando un partido entre Junior y Atlético Nacional fue suspendido en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Después de un segundo gol de Nacional, se desató una batalla campal en las tribunas del estadio que incluyó cuchilladas y patadas, con un saldo de más de 20 heridos.

Más noticias de orden público en Bogotá: atentado a aspirante a la Contraloría

Este 22 de marzo en Bogotá también se presentó un ataque armado en Ciudad Salitre, contra la camioneta blindada en la que estaba Elvia Isabel Otero, aspirante a contralora general de la Nación.

El incidente ocurrió hacia las 5 de la tarde en la intersección de la calle 25 con la carrera 69.

De acuerdo con las autoridades, Otero, de 65 años, se desplazaba en una camioneta blanca de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en compañía de su hija.

El ataque se produjo cuando el carro llegó a una peluquería donde la aspirante tenía una cita. Antes de que pudiera bajarse, dos hombres en una moto las interceptaron y abrieron fuego.

Según información recopilada por medios locales, quienes caminaban por el sector vivieron momentos de pánico al escuchar la ráfaga de disparos.

Los proyectiles impactaron el vidrio lateral derecho y la puerta delantera del vehículo, algo que desencadenó la reacción inmediata del esquema de seguridad, que realizó al menos dos disparos para repeler la agresión, algo que generó un intercambio de fuego que obligó a los sicarios a huir en contravía.

Pese a la intensidad del ataque, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Tanto Elvia Isabel Otero como su hija resultaron ilesas gracias a la intervención de sus protectores y al blindaje de la camioneta.

Lea también: ¡Ojo! Se perdieron cerca de 400 armas de fuego en Bogotá: ¿qué pasó?

Asesinaron a un estudiante por robarle el celular

El 15 de abril, el estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, fue asesinado en la capital.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:35 de la noche, cuando salía de clase con destino a la estación Minuto de Dios de TransMilenio para esperar la ruta que lo llevaría a su casa.

Sin embargo, fue abordado por un delincuente, quien habría ingresado por la otra puerta de la estación y pretendía robarle su celular. Durante el forcejeo, Fredy fue agredido con arma blanca y resultó herido de gravedad. El delincuente huyó hacia el occidente de la calle 80, en compañía de otras dos personas.

Según su familia, pasaron cerca de 45 minutos antes de que fuera trasladado al Hospital de Engativá, donde falleció debido a la pérdida de sangre.

Temas recomendados

Atlético Nacional
Fiscalía General de la Nación
Policía
Judicial
Homicidio
Crímenes
Peleas callejeras
Peleas
CTI
Riña
Junior de Barranquilla
Colombia
Bogotá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos