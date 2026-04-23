¿Quién es la aspirante a la Contraloría contra la que atentaron en Bogotá?

Este 22 de marzo, hombres armados en una moto dispararon contra la camioneta blindada en la que se movilizaba Elvia Isabel Otero Ojeda, aspirante a la Contraloría General de la Nación. De acuerdo con las autoridades, Otero, de 65 años, se desplazaba en una camioneta blanca de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en compañía de su hija. El ataque se produjo cuando llegaron a una peluquería donde la aspirante tenía una cita; y, antes de que pudiera descender, dos hombres en una motocicleta interceptaron el automotor y abrieron fuego. Después de un intercambio de disparos con los escoltas, los atacantes huyeron, y no se registraron muertos ni heridos. Lea también: Pánico en Bogotá: hombres en moto atacaron vehículo de candidata a la Contraloría

Denuncias contra Elvia Isabel Otero

Durante el gobierno Petro, Otero fungió como directora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República, donde estuvo hasta diciembre de 2025. Si bien no es un puesto de alto riesgo, el Estado le continuó brindando protección mediante un esquema de conductor y escolta de la UNP, a cargo de la firma contratista Prosegur, lo que había generado rechazo desde diferentes sectores. Sin embargo, después del atentado, sería poco probable que se le quite esa protección. Pero una de las escoltas radicó una queja interna este 11 de abril, diciendo que Otero la vendía maltratando de manera verbal desde hace tiempo. La situación se agravó el 10 de abril, cuando la beneficiaria del servicio de escolta al parecer se fue de parranda, se emborrachó con algunos amigos y luego les exigió a los escoltas contratistas de la UNP que llevaran a sus respectivas casas a sus invitados. Aunque estaban en Bogotá, uno de ellos residía en Turmequé, Boyacá. Cuando los guardaespaldas se negaron, de acuerdo con la queja, Otero se enfureció.

“Ella ofuscada empezó a agredirme verbalmente, diciendo todo tipo de palabras y amenazas, que ya en reiteradas ocasiones me decía, como que ella me haría quedarme sin trabajo, que iba a llamar al director de la UNP, que a ella no le importaba que yo fuera del sindicato”, indicó la afectada en su querella. Minutos después, la situación pasó a los golpes. “Descendió del vehículo, se dirigió hacia donde yo me encontraba en el puesto del conductor, abrió la puerta y se me abalanzó encima propinándome golpes en el hombro y pecho. Yo en ese momento y acudiendo a mis valores como ser humano no pude devolver sus agresiones, simplemente le dije ‘¿qué le pasa, doctora, por qué me pega’? Ella me gritó delante de todas las personas que estaban a las afueras del establecimiento que me iba a denunciar por invadir su espacio personal y por una supuesta agresión sexual”, detalló la escolta. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg) hizo eco de esta denuncia. “En 24 horas dos escoltas adscritos a la @UNPColombia han sufrido agresión verbal y física por parte de los beneficiarios ‘protegidos’, entre ellos una señora escolta cuya beneficiaria sistemáticamente paso de las ofensas a los golpes”, escribieron en la red social X. Y añadieron: “Esto ocurrió en la Zona T de Bogotá. No tiene ninguna justificación que quien protege la vida sea agredido por sus beneficiarios, más cuando esta persona trabajó para el Estado hasta diciembre y su esquema sale de su cargo, el cual ya no ostenta”.

En diálogo con Infobae, el director de Analtraseg, Giovanni Gallo, reiteró que “no se entiende por qué esta señora tiene esquema de seguridad si ya no es funcionaria, ya no ostenta el cargo. YSin embargo, este gobierno se ha quedado callado, igual que la Unidad Nacional de Protección. Ya vamos para cuatro meses que ella no debe tener el esquema y sigue con ello”.

Los cargos que ha tenido Otero