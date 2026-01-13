Video | Soldado le salvó la vida a un gato bebé en Bogotá y conmovió al país: “También protegemos a los animales”

Un pequeño maullido rompió la rutina operativa de los uniformados colombianos en las inmediaciones del Cantón Militar Caldas, ubicado en el sur de Bogotá, capital del país. Le puede interesar: “Estuvo en mantenimiento todo diciembre, este año la iba a cambiar”: amigo de Yeison Jiménez reveló detalles sobre avioneta siniestrada No se trataba de una alerta de seguridad ni de una orden de mando, sino del hallazgo de un gato recién nacido y en estado de abandono, que tras unas horas, cambió la jornada de una dragoneante del Ejército Nacional.

La uniformada, protagonista del video viral en todas las redes sociales, decidió intervenir al notar la fragilidad del animal y así transformar una situación de vulnerabilidad en un acto de preservación. “En Bogotá, una de nuestras dragoneantes encontró en estado de abandono a un gato cerca del Cantón Militar Caldas”, informaron desde el Ejército Nacional.

Vocación de servicio

El encuentro ocurrió en las cercanías de la unidad militar, donde la soldado identificó al felino visiblemente afectado por el desamparo. La institución, al difundir las imágenes de lo sucedido, destacó la nobleza de la intervención.

El gato bebé fue encontrado cerca al Cantón Militar Caldas, ubicado en el sur de Bogotá. FOTO: Captura video de redes sociales @COL_EJERCITO

“Con sentido de humanidad y vocación de servicio, lo alimentó y le brindó cuidado, reafirmando que el compromiso de nuestros hombres y mujeres también se refleja en la protección de los seres más vulnerables”, señaló el Ejército Nacional. La dragoneante asumió la responsabilidad de estabilizar al pequeño felino de forma inmediata. Las imágenes capturadas mostraron a la militar sosteniendo al pequeño gato, el cual permanecía envuelto en una manta para conservar su calor corporal. En el registro se detalló el uso de una jeringa pequeña para suministrarle alimento, un procedimiento necesario y minucioso que permitió al animal recuperar fuerzas tras haber sido encontrado en la calle.

Un vínculo captado en video

La reacción del felino ante los cuidados de la uniformada ha sido uno de los puntos más señalados por quienes han visualizado el material audiovisual expuesto por el mismo Ejército Nacional. El animal, tras ser alimentado, respondió con maullidos, buscando el contacto visual con la dragoneante y manteniéndose cerca de ella en todo momento. Este gesto de reciprocidad puso de manifiesto el estado de necesidad en el que se encontraba el animal antes de ser rescatado. La labor de la dragoneante no se limitó a la alimentación básica, sino que incluyó una atención dedicada, manifestada en caricias y un trato delicado que buscaba mitigar el impacto del abandono. La escena, que rápidamente se difundió en redes, fue acompañada por la institución con un mensaje claro sobre su enfoque social: “Nuestros soldados también protegen a los animales”.

El rol de la fuerza pública ante la vulnerabilidad

Este hecho, ocurrido el pasado 10 de enero, ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde destacan la empatía y la sensibilidad de los miembros del Ejército en contextos ajenos al combate o la seguridad estratégica. Para muchos, la dragoneante demostró una “capacidad de respuesta inmediata” ante la vida de un ser indefenso, integrando la ética del cuidado dentro de sus funciones habituales. El video viralizado no solo documentó un rescate individual, sino que expuso la faceta de asistencia humanitaria que los uniformados pueden ejercer en su entorno cotidiano, además de contar con sus otras funciones.

La acción de la mujer fue reconocida en redes sociales. FOTO: Captura video de redes sociales @COL_EJERCITO