El antioqueño Nicolás Echavarría conquista Palm Beach y hace historia para Colombia en el PGA Tour

El antioqueño Nicolás Echavarría firmó una semana soñada en Estados Unidos al conquistar el Cognizant Classic in the Palm Beaches, su tercer título en el PGA Tour y el primero que consigue en territorio estadounidense. Con una ronda final de -5 y un acumulado de -17 en los cuatro días, el antioqueño de 31 años se impuso en uno de los escenarios más exigentes del circuito y volvió a poner la bandera colombiana en lo más alto.
Se trata del primer triunfo de un colombiano en suelo estadounidense desde 2019, cuando lo logró Juan Sebastián Muñoz, y la segunda victoria cafetera en el PGA National —sede histórica del torneo, antes llamado Honda Classic— tras la conseguida por Camilo Villegas en 2010. En total, ya son nueve celebraciones colombianas en la historia del PGA Tour: cinco de Villegas, tres de Echavarría y una de Muñoz.