x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El antioqueño Nicolás Echavarría conquista Palm Beach y hace historia para Colombia en el PGA Tour

Conquistó el Cognizant Classic y logró su primer título en Estados Unidos, el tercero de su carrera en la PGA Tour.

  • Nicolás Echavarría brilló y se alzó con el título del Cognizant Classic in the Palm Beaches. FOTO @nicolas_ech
    Nicolás Echavarría brilló y se alzó con el título del Cognizant Classic in the Palm Beaches. FOTO @nicolas_ech
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El antioqueño Nicolás Echavarría firmó una semana soñada en Estados Unidos al conquistar el Cognizant Classic in the Palm Beaches, su tercer título en el PGA Tour y el primero que consigue en territorio estadounidense. Con una ronda final de -5 y un acumulado de -17 en los cuatro días, el antioqueño de 31 años se impuso en uno de los escenarios más exigentes del circuito y volvió a poner la bandera colombiana en lo más alto.

Se trata del primer triunfo de un colombiano en suelo estadounidense desde 2019, cuando lo logró Juan Sebastián Muñoz, y la segunda victoria cafetera en el PGA National —sede histórica del torneo, antes llamado Honda Classic— tras la conseguida por Camilo Villegas en 2010. En total, ya son nueve celebraciones colombianas en la historia del PGA Tour: cinco de Villegas, tres de Echavarría y una de Muñoz.

Un cierre dramático

La definición fue electrizante. A falta de tres hoyos, el irlandés Shane Lowry tenía una ventaja de tres golpes tras una seguidilla brillante. Sin embargo, el panorama cambió de forma inesperada: Lowry envió la bola al agua en los hoyos 16 y 17 y firmó dos doble bogeys que abrieron la puerta.

Echavarría no desaprovechó la oportunidad. Atacó la bandera en el penúltimo hoyo con un tiro de alto riesgo y fue premiado con un birdie decisivo que lo dejó en -17 y con dos golpes de ventaja. El título en Palm Beach quedó sellado mientras su rival cerraba con amargura.

Una semana perfecta

Además del trofeo, el colombiano se llevó un premio de 1,72 millones de dólares y aseguró su presencia en el Masters, uno de los grandes objetivos de la temporada.

En zona mixta, dejó claro que la victoria no fue casualidad. “Le dije el miércoles a John, mi consejero financiero, que iba a ganar esta semana. Me sentía así, me sentía bien. Estaba tocando la bola muy bien y aquí estamos”, confesó entre risas.

La semana fue redonda en lo personal: junto a su esposa Claudia cerró la compra de una casa en Palm Beach y hasta celebró la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Una victoria, una nueva casa y el Masters. ¡Qué gran semana! Y estamos ganando un perro también. Prometí que si llegaba la tercera victoria, habría perro”, contó emocionado.

Echavarría ya había ganado en Puerto Rico y Japón, pero este triunfo en Estados Unidos marca un punto de inflexión en su carrera. Más que un título, es la confirmación de su consolidación en la élite del golf mundial.

Temas recomendados

Golf
Federación Colombiana de Golf
Estados Unidos
Nicolás Echavarría
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida