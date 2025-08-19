Video | Niño se salvó, por segundos, de ser aplastado por un muro en Bucaramanga

El susto y el asombro reinaron entre los comensales de un restaurante de Bucaramanga luego de enterarse de que un menor de cuatro años, que segundos antes estaba dentro del establecimiento, por poco termina bajo un muro que colapsó a las afueras del lugar.

Lea aquí: El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa”

El hecho ocurrió en la tarde del pasado sábado, 16 de agosto, cuando el niño, que estaba en el restaurante al parecer con su abuela, sale del lugar para esperar a su mamá que lo iba a recoger en moto. La mujer finalmente llega al lugar, se detiene para recoger al niño y segundos después, un muro de tapia contiguo a la puerta del restaurante por donde sale el menor, cede y colapsa. El hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad.